Православный психолог расскажет о скрытых резервах нашей психики

Известный православный психолог, руководитель московского реабилитационного центра «Зебра» Екатерина Савина проведет в Архангельске семинар по помощи семьям с зависимыми родственниками.
Встреча состоится 17 марта в конференц-зале Архангельского дома профсоюзов (проспект Троицкий, 39, 4 этаж) с 10:00 до 16:30.
Екатерина Алексеевна расскажет о сложностях, возникающих в семьях граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями, ответит на вопросы слушателей.
«Приездом специалиста занимаются родственники страждущих людей. Они взяли на себя все финансовые и организационные моменты, — сказал руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров). — Екатерина Алексеевна — православный человек, хорошо известна в среде выздоравливающих от наркотической и алкогольной зависимостей граждан. Семинар принесет огромную пользу для всех, кто столкнулся с такой проблемой».
Программа встречи:
10:00-11:00 — Лекция «Правила семьи, чувства»;
11:15-12:15 —Лекция «Отделение и границы»;
12:30-13:30 — Лекция «Семейный договор»;
13:30 -14:30 — перерыв;
14:30-16:30 — ответы на вопросы.
Екатерина Савина — психолог, руководитель реабилитационного центра «Зебра», выпускница миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.
Стаж профессиональной работы более 18 лет: групповая и индивидуальная психотерапия, лекции, тренинги. Автор книг: «Возвращение Кая» (2006), «Духовной жаждою томим» (2007), «Я люблю его... друзьям и близким зависимых» (2008).
(по материалам Архангельской епархии)