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Православный психолог расскажет о скрытых резервах нашей психики

Известный православный психолог, руководитель московского реабилитационного центра «Зебра» Екатерина Савина проведет в Архангельске семинар по помощи семьям с зависимыми родственниками.

Встреча состоится 17 марта в конференц-зале Архангельского дома профсоюзов (проспект Троицкий, 39, 4 этаж) с 10:00 до 16:30.

Екатерина Алексеевна расскажет о сложностях, возникающих в семьях граждан, страдающих алкогольной и наркотической зависимостями, ответит на вопросы слушателей.

«Приездом специалиста занимаются родственники страждущих людей. Они взяли на себя все финансовые и организационные моменты, — сказал руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества игумен Феодосий (Нестеров). — Екатерина Алексеевна — православный человек, хорошо известна в среде выздоравливающих от наркотической и алкогольной зависимостей граждан. Семинар принесет огромную пользу для всех, кто столкнулся с такой проблемой».

Программа встречи:

10:00-11:00 — Лекция «Правила семьи, чувства»;

11:15-12:15 —Лекция «Отделение и границы»;

12:30-13:30 — Лекция «Семейный договор»;

13:30 -14:30 — перерыв;

14:30-16:30 — ответы на вопросы.

Екатерина Савина — психолог, руководитель реабилитационного центра «Зебра», выпускница миссионерского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Стаж профессиональной работы более 18 лет: групповая и индивидуальная психотерапия, лекции, тренинги. Автор книг: «Возвращение Кая» (2006), «Духовной жаждою томим» (2007), «Я люблю его... друзьям и близким зависимых» (2008).

(по материалам Архангельской епархии)

15 март 09:13 | : Будни / Верую

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