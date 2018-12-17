Архангельск: Когда с вашей улицы уберут снег?

Во время ночных работ АО «Плесецкое дорожное управление» произвело вывоз снега с ряда архангельских улиц. В частности, снежную массу убирали на проспекте Ломоносова между улицами Поморская и Володарского, на улице Воскресенская и других территориях.
По месту работ были заранее выставлены предупреждающие аншлаги, но часть участков дорог, подлежащих уборке, была запаркована. Это обстоятельство не позволило провести вывоз снега более качественно.
Также ночью производилась подсыпка тротуаров, расположенных близ дорог второй категории. Бригада дорожных рабочих осуществляла расчистку пешеходных переходов города, оборудованных кнопкой. Подметание проезжей части осуществлялось с помощью техники.
Согласно составленному графику, в ближайшие дни ПДУ будет вывозить снег со следующих территорий:
- пятница, 15 марта – ул. Гайдара;
- суббота, 16 марта – ул. Садовая;
- воскресенье, 17 марта – ул. Выучейского (от пр. Ломоносова до наб. Северной Двины).
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)