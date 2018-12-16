Весело встретить весну! Масленица в Архангельске трудами Ирины Чирковой и Олега Черненко

Депутаты Олег Черненко (АрхГорДума) и Ирина Чиркова (областное Собрание) устроили в прошедшее воскресение праздничное гуляние для жителей округа Майская горка во дворах домов на Московском, 55 и Галушина, 24.
Проводы зимы и встреча долгожданной весны собрали и стар, и млад. Катание на лошадях (бесплатное, за что особенно благодарны устроителям родители ребятишек, о чем пишут в соцсетях) народные забавы и хороводы, песни и танцы, горячие блины и праздничная фотосессия со сказочными персонажами – на мероприятии было всё, чтобы порадовать жителей.
Веселые скоморохи не давали скучать детям и взрослым ни минуты: пели частушки про весну, отгадывали загадки, состязались в меткости, смелости, скорости, путешествовали на масленичных паровозиках и дружно прощались с зимой. Живая музыка в исполнении Татьяны Вагановой радовала слух современными хитами. А настоятель храма Святой Матроны Московской отец Александр поздравил с прощёным воскресеньем и благословил всех на грядущий строгий пост.
Древняя традиция – сжигание чучела Масленицы – стала завершающим аккордом двухчасового праздника. Красочный и жаркий получился финал! Дети получили сладкие подарки и канцелярские презенты.