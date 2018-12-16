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Как девочка-сирота из Коряжмы забыла родной язык... но нашла американское будущее

Владимир Шевчук – бывший воспитанник детского дома-школы города Коряжмы. Сейчас живет в Москве. Счастливо женат, имеет дочь и успешен (работает в институте подологии). В феврале Владимир приезжал в Коряжму на встречу выпускников дома-школы (вечер был организован впервые и собрал большое количество учащихся прошлых лет). Там я и узнала от него эту историю…

«В марте 1995 года мы с сестрой Таней оказались в Коряжемском детском доме, – рассказал Владимир Шевчук. – Только стали обживаться, привыкать к новой для нас жизни, и вдруг новость: сестру хотят удочерить…

Как сейчас помню этот день: мы вернулись с прогулки, пошли обедать. В холле заметил бородатого мужчину. Промелькнула мысль: не за Таней ли приехали, но не придал значения. А в тихий час меня подняли с кровати и сообщили: «Попрощайся с Таней, она уезжает жить в Америку». Сестре на тот момент было шесть лет, мне – семь».

Володя продолжал жить и учиться в Коряжме. В школе №3 окончил первый класс, потом учился в школе-интернате, а выпускался из школы №6. Получив аттестат, уехал в Москву. Там встретил будущую супругу, Евгению. С гордостью отмечает, что сыграли пышную свадьбу. Вскоре в семье появилась дочь, ей сейчас два года...

Всё это время Шевчука не оставляла мысль найти сестру. Сведения о ней были очень скудные. Но, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет.

«Я знал новую фамилию Тани, данные ее сводных братьев. Специально зарегистрировался в «Фейсбуке». Вышел на одного из братьев. Написал, что ищу сестру Таню, и попросил сообщить ее электронный адрес. В 2015 году мы списались с ней по электронной почте, потом стали общаться по скайпу.

Виртуальная встреча началась со слёз. Первое, что сказал Тане, увидев её спустя 20 лет после разлуки, - «я тебя люблю!». Оба с большим трудом уняли волнение, и только тогда смогли продолжить общаться. Но она совсем не помнит русский язык, а я не знаю английского. Выручают онлайн-переводчики».

Владимир рассказал, что у Тати (такое имя ей сейчас привычнее) в жизни всё хорошо. Она – мама двоих детей, по-прежнему живет в Соединенных Штатах Америки.

Брат и сестра продолжают общаться через интернет. Сложно решается вопрос с визами, поэтому встретиться очно пока не удается. Но это их заветная мечта, и у обоих есть уверенность, что она обязательно сбудется.

P.S. Наблюдатели от ИА RUSNORD сходятся во мнении, что Татьяне Шевчук очень повезло – всё хорошее в ее жизни случилось задолго до принятия российским парламентом «Закона Димы Яковлева» («Закона подлецов»).

(по материалам tk-online)

11 март 13:31 | : Будни

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