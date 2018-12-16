В добрых фроловских традициях: В Майской Горке и Ломоносовском округе круто отметили Масленицу

По доброй традиции, во дворах двух округов при поддержке депутата областного Собрания Александра Фролова в минувшие выходные были организованы народные гулянья.
Суббота Масленичной недели – «Золовкины посиделки» - началась в Ломоносовском округе с праздника во дворе дома на пр. Советских космонавтов, 35. Здесь жителям были представлены главные 2героини2 масленицы – два чучела Манька и Дунька. Их изготовила семья Золиных: папа - Антон мама - Анна, и их дети - Вероника и Всеволод. Вместе они шили костюмы, набивали солому, ребята придумали звучные, масленичные имена.
Следующую остановку Масленичный поезд сделал на ул. Урицкого, 49 к. 1. Все жители здесь дружно плясали и участвовали в конкурсах. А организаторы поздравили мальчика Никиту, которому именно в субботу исполнилось 8 лет. Депутат гордумы Сергей Пономарев вручил ему подарок - футбольный мяч. Во дворе есть мини футбольное поле и Никита с друзьями очень любит погонять мяч.
В большом дворе на ул. Смольный Буян, 18 к. 1 собралось много людей. Как и на предыдущих остановках здесь были вкусные блины, горячий чай, а главное - хорошее настроение, с которым пришла на праздник ни одна сотня горожан. Все отметили их отменный вкус и качественную работу окружных волонтеров во главе с Галиной Мартыновой.
Завершающим аккордом субботнего дня стал праздник во дворе на ул. Тимме, 2. Здесь также было весело и многолюдно как на всех трех предыдущих площадках. А в конце мероприятия все дружно попросили друг друга прощения и сожгли первое чучело Масленицы Маньку.
В Прощеное воскресение гуляния стартовали во дворе на улице Касаткиной, 5 к. 1. В прошлом году здесь по просьбам жителей свели несколько аварийных тополей на внутридворовой площадке, накануне праздника ее разровняли трактором. Народу в полдень вышло много для воскресного дня. Во время праздника был вручен приз семье Мусиенко. Ее глава - Владимир принял участие и победил в конкурсе «Завтрак для любимых» и заслуженную награду получила его супруга Ирина.
Следующая остановка – в большом дворе на ул. Стрелковая, 26. И хотя праздник здесь проходит только второй год подряд, он уже полюбился жителям быстро растущего микрорайона. Горожане с удовольствием участвовали в шуточных конкурсах и по достоинству оценили вкусные горячие блины со сметаной.
Главным событием двухдневного праздничного марафона стало сожжение чучела Масленицы - Дуньки, состоявшееся в конце праздничной программы на площадке у школы №35, которую практически полностью заполнили жители Майской Горки. Было много семей с детьми, которые искренне радовались встрече весны.
Организаторы праздника – благотворительный фонд «Аквилон Инвест» приготовил для жителей веселую программу, чай с вкусными блинами, маленькие сладости для детей. Большую помощь оказали волонтеры – члены Молодежных советы Ломоносовского округа и Майской Горки, а также движения «Стопнаркотик» и просто неравнодушные горожане из команды Александра Фролова.