Игорь Скубенко: "Спасибо вам, женщины, за вашу веру в нас, мужчин"

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В поздравлении главы Северодвинска говорится:
Милые женщины! Дорогие северодвинки!
От имени всех мужчин города корабелов примите самые сердечные поздравления
с Международным женским днём!
Этот первый весенний праздник стал прекрасным поводом выразить женщинам благодарность и восхищение. В ускоренном ритме современной жизни вы строите карьеру
и воспитываете детей, занимаетесь общественной работой и храните семью. Вы незаменимы на предприятиях города, на вас держатся сферы образования, здравоохранения и культуры.
Благодаря вам, наши родные бабушки, мамы, жёны, сёстры и дочери, мир вокруг становится прекраснее и добрее. Вы согреваете нас своей заботой и душевным теплом,
а красотой и нежностью вдохновляете на самые лучшие поступки и устремления. Спасибо вам за вашу веру в нас и поддержку. За то, что в суровом северном краю вы - рядом.
Пусть каждый день в ваш адрес звучат слова любви и комплименты, а ваши глаза блестят от радости и счастья! Желаю вам здоровья, благополучия и отличного праздничного настроения!».