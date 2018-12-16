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Игорь Скубенко: "Спасибо вам, женщины, за вашу веру в нас, мужчин"

В поздравлении главы Северодвинска говорится:

 

Милые женщины! Дорогие северодвинки!

От имени всех мужчин города корабелов примите самые сердечные поздравления
с Международным женским днём!

Этот первый весенний праздник стал прекрасным поводом выразить женщинам благодарность и восхищение. В ускоренном ритме современной жизни вы строите карьеру
и воспитываете детей, занимаетесь общественной работой и храните семью. Вы незаменимы на предприятиях города, на вас держатся сферы образования, здравоохранения и культуры.

Благодаря вам, наши родные бабушки, мамы, жёны, сёстры и дочери, мир вокруг становится прекраснее и добрее. Вы согреваете нас своей заботой и душевным теплом,
а красотой и нежностью вдохновляете на самые лучшие поступки и устремления. Спасибо вам за вашу веру в нас и поддержку. За то, что в суровом северном краю вы - рядом.

Пусть каждый день в ваш адрес звучат слова любви и комплименты, а ваши глаза блестят от радости и счастья! Желаю вам здоровья, благополучия и отличного праздничного настроения!».

08 март 11:21 | : Будни

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