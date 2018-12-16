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Вместо палки (полосатой)... цветы. ГИБДД Архангельска поздравляет женщин за рулем с 8 марта

7 марта в Архангельске прошла традиционная акция «Цветы для автоледи». В канун Международного женского дня сотрудники Госавтоинспекции Архангельской области поздравили женщин-водителей автотранспортных средств с самым прекрасным весенним праздником. 

 

Поздравления от сотрудников ГИБДД ждали северянок-автомобилисток не только на дорогах, но и в регистрационно-экзаменационных подразделениях, где вместе с государственными регистрационными знаками на автомобиль или водительскими удостоверениями на право управления автотранспортом им были вручены букеты весенних цветов. 

 

Автоинспекторы, поздравив женщин с праздником и пожелав им безаварийных и безопасных дорог, здоровья, счастья и надежных спутников жизни, вручили прекрасной половине автомобилистов нежные тюльпаны.

 

Женщины, не скрывая удивления и радости, поблагодарили инспекторов ДПС и пообещали быть законопослушными участниками дорожного движения. Лучшей благодарностью для стражей правопорядка на дорогах стали в этот день улыбки на лицах прекрасных автоледи.

  

08 март 08:47 | : Будни

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