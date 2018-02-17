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На Майскую горку и в Ломоносовский округ приходит Масленица

В этом году Масленичная неделя проходит с 4 по 10 марта. И по доброй традиции, во дворах двух округов при поддержке депутата Александра Фролова будут организованы народные гулянья.

 

Организаторы праздников приготовили для жителей веселую программу, чай с вкусными блинами, маленькие сладости для детей.

 

В субботу, 9 марта праздник состоится во дворах:

12.00 - пр. Советских Космонавтов, 35;

13.30 – ул. Урицкого, 49 к. 1;

15.00 – ул. Смольный Буян, 18 к. 1 (у школы №36);

16.30 – ул. Тимме, 2.

 

В Прощенное воскресенье, 10 марта, Масленицу проводят по адресам:

12.00 – ул. Касаткиной, 5 к. 1;

13.30 – ул. Стрелковая, 26;

15.00 – детская площадка у школы № 35.

 

— Праздник во дворе — это самый народный формат, - говорит депутат областного Собрания Александр Фролов. - Мы проводим такие праздники уже более десяти лет. И с каждым годом охватываем всё больше дворов. Главная наша идея — устроить праздник именно во дворе - и для детей, и для взрослых и для старшего поколения. Каждый житель города, вне зависимости от того, где он живёт, должен иметь возможность отпраздновать Масленицу. Выехать в центр в выходной день могут не все, а выйти во двор - каждый желающий!

    

07 март 13:14 | : Будни

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