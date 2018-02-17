На Майскую горку и в Ломоносовский округ приходит Масленица

В этом году Масленичная неделя проходит с 4 по 10 марта. И по доброй традиции, во дворах двух округов при поддержке депутата Александра Фролова будут организованы народные гулянья.
Организаторы праздников приготовили для жителей веселую программу, чай с вкусными блинами, маленькие сладости для детей.
В субботу, 9 марта праздник состоится во дворах:
12.00 - пр. Советских Космонавтов, 35;
13.30 – ул. Урицкого, 49 к. 1;
15.00 – ул. Смольный Буян, 18 к. 1 (у школы №36);
16.30 – ул. Тимме, 2.
В Прощенное воскресенье, 10 марта, Масленицу проводят по адресам:
12.00 – ул. Касаткиной, 5 к. 1;
13.30 – ул. Стрелковая, 26;
15.00 – детская площадка у школы № 35.
— Праздник во дворе — это самый народный формат, - говорит депутат областного Собрания Александр Фролов. - Мы проводим такие праздники уже более десяти лет. И с каждым годом охватываем всё больше дворов. Главная наша идея — устроить праздник именно во дворе - и для детей, и для взрослых и для старшего поколения. Каждый житель города, вне зависимости от того, где он живёт, должен иметь возможность отпраздновать Масленицу. Выехать в центр в выходной день могут не все, а выйти во двор - каждый желающий!