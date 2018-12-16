Архангельск: "Плесецкое дорожное управление" теперь пашет ночью

Активная вывозка снега проводилась в Архангельске в ночь на 6 марта. Плесецкое дорожное управление вывозило снежные массы с улиц Теснанова, Пушкина, с Набережной Северной Двины между улицами Шубина и Гагарина, с парковки на пересечении улицы Теснанова и проезда Сибиряковцев и на перекрестке Набережной Северной Двины и улицы Попова.
Также работы по уборке проводились на пешеходных переходах и автобусных остановках по нечетной стороне улицы Воскресенской - от проспекта Дзержинского до улицы Нагорной.
В течение ночи комбинированные дорожные машины и МТЗ проводили обработку проезжей части по всем маршрутам в городе. Также проходили активные работы на тротуарах. Производилась обработка тротуаров против скользкости по проезду Сибиряковцев, Троицкому проспекту и остановки около железнодорожного вокзала. По улице Воскресенская - от проспекта Дзержинского до Обводного канала - бригада дорожных рабочих осуществляла сколку льда на тротуаре. Вторая бригада проводила подобные работы на Троицком проспекте от улицы Карла Либкнехта до улицы Поморской.
От улицы Папанина по Окружному шоссе производилось расширение обочин, также проводились работы по расширению улицы Белогорская.
Напоминаем, что по вопросам уборки и содержания города можно обращаться в диспетчерскую Плесецкого дорожного управления по номерам: 27-14-40 и +7(921)240-17-20. Последний номер телефона привязан к приложению Viber, что позволяет отправлять фото и видео материалы, используя wi-fi или мобильный Интернет.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)