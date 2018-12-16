Архангельск не вошел в список городов с самым пунктуальным населением

По данным федерального социологического опроса проведенного в феврале 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET самые пунктуальные Россияне живут в Перми, Омске и Москве.
Респондентам задавалось три вопроса: Вы считаете себя пунктуальным человеком? Вы часто опаздываете? Когда Вы опаздывали последний раз?
Далее следуют такие города как: Ростов-на-Дону (4), Киров (5), Санкт-Петербург (6), Челябинск (7), Казань (8), Волгоград (9), Новосибирск (10), Ижевск (11), Брянск (12), Самара (13), Воронеж (14), Томск (15), Нижний Новгород (16), Краснодар (17), Иркутск (18), Саратов (19) и Екатеринбург (20).