«Аквилон Инвест»: Хоккей продолжается и в марте. Ребятам с нашего двора... (видео)

В Ломоносовском округе 2 марта состоялось продолжение хоккейного турнира среди школьных и дворовых команд, организованного при поддержке фонда «Аквилон Инвест» и депутата областного Собрания Александра Фролова.
Напомним, что турнир стартовал 23 февраля в День защитника отечества на хоккейной коробке на ул. Галушина, 9, которая в прошлом году вновь стала ледовой ареной благодаря поддержке фонда «Аквилон Инвест». Соревнования продолжились в субботу 2 марта на универсальной спортивной площадке во дворе на ул. Тимме, 2, которую сделали по программе «Комфортная городская среда». Она имеет специальное покрытие, которое позволяет зимой превращать ее в хоккейный корт. Заливка льда здесь также была выполнена при содействии фонда «Аквилон Инвест». Для комфорта хоккеистов и болельщиков вновь установлены теплые просторные палатки, предоставленные региональным Управлением МЧС. Также фонд «Аквилон Инвест» организовал горячий чай с пирогами. Отличную праздничную атмосферу подарила всех участникам турнира анимационная команда Ольги Кубряковой.
Лидерство сразу захватили ребята из команды педагогического колледжа, выиграв два матча. Школьная команда Молодежного совета Ломоносовского округа, усиленная двумя игроками юношеской сборной «Водника» уступила соперникам в упорной борьбе со счетом 3:4. Затем в борьбу вступила студенческая сборная Молодежного совета и команда школы №9. На лед вышла и дворовая команда с ул. Тимме, 2. Ее участники назвали свою хоккейную дружину «Большая деревня».
- Это простые ребята, с нашего двора. Если посчитать количество квартир во всех наших домах, будет больше тысяч, поэтому «Большая деревня», - рассказал болельщик Владимир Смирнов.
В итоге 1-е место заняли ребята из педагогического колледжа. Они выиграли все четыре игры. 2-е место у школьной команды Молодежного совета Ломоносовского округа. 3-еместо заняла студенческая сборная Молодежного совета. Дворовая команда с ул. Тимме, 2 при страстной поддержке болельщиков не оставила шансов ребятам из школы №9 и остановилась в шаге от пьедестала.
Участникам и победителям были вручены призы и подарки от организаторов турнира - команды Фролова.
- Сегодня все ребята были молодцы! Они проявили спортивный характер и упорство в достижении победы. Мы очень рады, что количество команд растет, и уверены, что массовый спорт необходимо поддерживать, расширяя соответствующую инфраструктуру во дворах нашего города. Ведь дворы - это то место, где дети могут играть, куда их могут приводить родители, следить за ними из окон, смотреть, чем они занимаются. И конечно, любой спорт - это огромный плюс для общего развития. И заниматься им на таких площадках могу как дети, так и взрослые, - отметил депутат городской думы Сергей Чанчиков.