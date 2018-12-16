Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

ОНФ в Архангельске борется за водоразборную колонку

Активисты ОНФ в Архангельской области направили повторное обращение главе администрации города с просьбой предоставить информацию о сроках разработки и согласования проекта по организации водоснабжения, реконструкции существующей сети и установке дополнительной колонки на улице Сибирской в Архангельске.

Напомним, в сентябре прошлого года в Народный фронт обратились жители Маймаксанского территориального округа, проживающие на улице Сибирской, которые пожаловались на отсутствие водоразборной колонки в непосредственной близости от домов. Активисты ОНФ убедились, что в районе указанной улицы располагаются 11 жилых домов, в которых проживают более 20 человек, в основном пенсионеры старше 65 лет. Общественники увидели, что за водой люди ходят на колонку, расстояние до которой от ближайшего дома по прямой – 343 м, а по дороге – 850 м при нормативном радиусе действия колонки 100 м.

На организованной региональным отделением ОНФ встрече глава администрации областного центра заверил, что водоразборная колонка в удобном для жителей улицы Сибирской месте будет установлена до 1 ноября 2018 г. Однако никаких действий со стороны чиновников по установке колонки предпринято не было, несмотря на судебное решение в пользу жителей. К проблеме также подключились журналисты издания «Аргументы и факты в Архангельске». Материал о том, как нелегко приходиться жить людям с окраины был опубликован на страницах газеты.

«Осенью прошлого года жители сообщили в Народный фронт, что погодные условия уже не позволяли им ходить на колонку за 800 м, в связи с чем им приходилось использовать для приготовления пищи дождевую воду. Теперь, по словам пенсионеров, они используют снег, потому что дорога до колонки скользкая и не расчищенная, можно травмироваться. В новом «майском указе» президент страны, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил правительству обеспечить качество жизни граждан старшего поколения. Что мешает нашим местным чиновникам повысить качество жизни маймаксанцев в таком, казалось бы, несложном вопросе, остается загадкой. Мы будем добиваться положительного решения этой затянувшейся проблемы», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.

01 март 12:22 | : Будни

Видеозал


Хорошо, что не на голову президенту. В одной из аудиторий САФУ обвалился потолок (ВИДЕО)
Белые медведи в ужасе от состояния жилища людей в поселке Новая земля (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Март 2019 (11)
Февраль 2019 (243)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)


Деньги


все материалы
«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20