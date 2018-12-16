ОНФ в Архангельске борется за водоразборную колонку

Активисты ОНФ в Архангельской области направили повторное обращение главе администрации города с просьбой предоставить информацию о сроках разработки и согласования проекта по организации водоснабжения, реконструкции существующей сети и установке дополнительной колонки на улице Сибирской в Архангельске.
Напомним, в сентябре прошлого года в Народный фронт обратились жители Маймаксанского территориального округа, проживающие на улице Сибирской, которые пожаловались на отсутствие водоразборной колонки в непосредственной близости от домов. Активисты ОНФ убедились, что в районе указанной улицы располагаются 11 жилых домов, в которых проживают более 20 человек, в основном пенсионеры старше 65 лет. Общественники увидели, что за водой люди ходят на колонку, расстояние до которой от ближайшего дома по прямой – 343 м, а по дороге – 850 м при нормативном радиусе действия колонки 100 м.
На организованной региональным отделением ОНФ встрече глава администрации областного центра заверил, что водоразборная колонка в удобном для жителей улицы Сибирской месте будет установлена до 1 ноября 2018 г. Однако никаких действий со стороны чиновников по установке колонки предпринято не было, несмотря на судебное решение в пользу жителей. К проблеме также подключились журналисты издания «Аргументы и факты в Архангельске». Материал о том, как нелегко приходиться жить людям с окраины был опубликован на страницах газеты.
«Осенью прошлого года жители сообщили в Народный фронт, что погодные условия уже не позволяли им ходить на колонку за 800 м, в связи с чем им приходилось использовать для приготовления пищи дождевую воду. Теперь, по словам пенсионеров, они используют снег, потому что дорога до колонки скользкая и не расчищенная, можно травмироваться. В новом «майском указе» президент страны, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил правительству обеспечить качество жизни граждан старшего поколения. Что мешает нашим местным чиновникам повысить качество жизни маймаксанцев в таком, казалось бы, несложном вопросе, остается загадкой. Мы будем добиваться положительного решения этой затянувшейся проблемы», – сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Филипп Варзумов.