Кондукторы в архангельских автобусах станут как шелковые

В администрации Архангельска состоялось заседание, посвященное организации пассажирских перевозок в городе. Одним из главных вопросов повестки дня стало качество обслуживания пассажиров.
Как сообщил начальник отдела транспорта и связи Дмитрий Антонов, за 2018 год и начало 2019-го власти города совместно с перевозчиками провели большую работу по улучшению качества обслуживания пассажиров.
- Продолжается обновление парка автобусов, которое началось ещё с конца 2017 года. В настоящее время ежесуточно на городские маршруты выходит порядка 340 машин, из которых 82 являются низкопольными. Это автобусы марки «МАЗ» и «ЛиАЗ» и «ВЕКТОР NEXT «Доступная среда» - все они адаптированы для перевозки маломобильных групп граждан, - отметил Дмитрий Антонов.
Вместе с тем он заострил внимание на том, что имеются и негативные факторы, которые связаны с нарушением расписания движения автобус. С 1 по 20 февраля этого года исполнение рейсов составило 90,6%, хотя, а по условиям заключенных договоров, данная норма должна составлять не менее 92%. Срывы на маршрутах связаны, как правило, с нехваткой водителей и кондукторов, а также с технической неисправностью транспортных средств.
- С целью оценки исполнения расписания движения нами регулярно проводятся проверки. Так, в феврале текущего года было организовано семь таких мероприятий. По их результатам установлено, что при условии выхода по расписанию на линию всех автобусов, выезд пассажиров обеспечивается. Но при отсутствии на линии хотя бы одного автобуса происходит разрыв в расписании, который может достигать 20 и более минут. Естественно, это вызывает справедливое недовольство населения, - подчеркнул Дмитрий Антонов.
Заместитель директора департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Алексей Потолов рассказал, что в прошлом году 60% поступивших от горожан жалоб касались работы водительского и кондукторского состава, а 30% относились напрямую к работе транспорта по графику.
- Если взять статистику за 2016-2017 годы, то там ситуация была прямо противоположная: более половины претензий касались именно невыхода транспорта на линию. Это говорит о том, что в 2018-м нам совместными усилиями удалось изменить положение дел к лучшему. Теперь предстоит решить вопрос с жалобами на действия персонала. В частности, устранить проблему курения водителей на рабочем месте. Уже ушли в прошлое рации, переговоры по которым раздражали пассажиров. Культура работы водителей и кондукторов, а также их корректное поведение являются для нас одними из главных задач в плане снятия напряжения и негатива по отношению к общественному транспорту со стороны архангелогородцев, - резюмировал Алексей Потолов.
Стоит отметить, что в 2017 году за несоблюдение графиков перевозчикам было выписано штрафов более чем на 10 миллионов рублей. В 2018-м эта цифра упала до 4 с половиной миллионов, что свидетельствует о сокращении количества претензий по выполнению рейсов.
(по материалам пресс-службы мэрии Архангельска)