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Архангельск после Оттавы. Свежий взгляд Владимира Харлова

Почти 3 недели уже на российской земле. И постепенно начинаю забывать, что был канадским архангелогородцем недавно.

Да и на Родине, совсем не уродине как  легендарный Шевчук поет, все мило и знакомо. Помню, как канадские внуки-малыши, запрограммированные на 3 три языка, подошли к кассе дачного магазина. Уж очень хотелось русских конфет отведать. Получили по 100 рублей и прямиком к кассе. Я наблюдал со стороны за действиями канадской молодежи, которой в то время было 5 и 6 лет.  Начали с французского, и кассирша изумленно уставилась на непонятных покупателей.
Я показал движением у виска, что нужно переключить программу. Внуки быстро поняли и переключились на... английский.

"Опять не то" - показал я. И вот с третьего раза включилась русская программа, и все стало на свои места. Довольные Саша и Аня получили долгожданные конфеты и с неподдельным детским чмоканьем взялись за сладости. Саша вдруг спросил меня: "Вот удивительно, что мы приехали в страну, где говорят, как мы". "Ну, что же тут удивительного? - парировал я внуку. - Русский пусть и не самый большой, но язык общения для миллионов людей на планете." Внуки задумались и даже конфеты свои отставили. "Ну, если так, - сказала неожиданно Аня -"почему же мы живем не в России, а в Канаде, где почти никто не говорит, как мы?".  Попробуй ответить.

Такой вот разговор состоялся во время пока единственного приезда канадских внуков на свою то ли малую , то ли большую Родину. Время покажет.

Мне же возвращаться домой становится легче. Глобализация делает свое дело, и никто уже не стирает пластиковые пакеты или не сушит диковинные когда -то пакетики одноразового чая. Было такое - забыли просто.

Но и различия остаются. Шумный центр  Москвы с многочисленными  крякалками машин-сопровождения ГАИ меня и раньше раздражал.

По пути в ГосДуму решил прогуляться на воздухе открытом. При таком сравнении Оттава кажется провинциальным тихим городом и тут, наверное, ничего не поделаешь. Москва в 14 раз больше Оттавы по количеству жителей. Как и меры безопасности при посещении Парламента Квебека несопоставимо мягче, чем у нас. А вот столовые наших парламентов, пожалуй, лучшее место и у нас, и в Канаде. Так что заводите думских приятелей, читатели Руснорда, тогда сэкономите уйму денег, если хотя бы раз в неделю они согласятся водить вас к себе отобедать.

Родной Архангельск встретил ветреной морозной погодой и задушевным вечерним гитарным застольем. В бане Новодвинска поругивали "советскую власть", а мне пришлось убедительно доказывать, что в Москве я только зарегистрирован, а душой остаюсь архангелогородцем. Мусорные возмущения  пришлось снимать занимательными канадскими путешествиями. Иначе телевизионное интервью в Ненецком округе дать без синяков на лице мне вряд ли удалось бы. 

Архангельск показался неухоженным и небезопасным для ходьбы. Травматологические отделения рапортуют о небывалом большом количестве сломанных рук и ног. Тут есть, о чем задуматься, а не выкладывать бесконечные фото архангельских столоначальников. Везде уборка снега и льда дело непростое, но в развитых странах это все организовано несравнимо лучше. Изучать опыт, закупать современные машины – вот, что нужно. И не делать лишних шлагбаумов, как в аэропорту, по которому сразу складывается впечатление обо всем  Архангельском регионе, как некой банановой республике. В которой повсюду непродуманные транспортные решения.

Как в том же  Нарьян-Маре, где светофоры поставлены без временных регуляторов и только создают пробки, вместо того, чтобы их разруливать. Ну вот - скажет читатель: "вернулся из своей Канады, и жить нас опять учит." Так ведь хорошее перенимать когда-то все равно придеться...  
Не может же нормальный мэр терпеть величавый вид областного суда на фоне практически "косого" и разрушенного здания. Или так контрастнее успехи выглядят? Помню, при работе проекта ЕС "Северный морской коридор" всерьез обсуждали как бы лучше гостей европейских до порта довести. Лучше – значило так, чтобы поменьше увидели гости наши разрушенных домов. Предлагали даже заборы поставить. "Свистковое" управление городом, регионом должно уйти в прошлое как можно скорее. Только помнить надо, что ребята из 90-х вступили во властные полномочия, и флэш моб у них ох в каком почете.   

Работа в Арктическом совете снова накрепко связала меня с Ненецким округом, который остается территорией-донором во всероссийском масштабе.

Родной Архангельск остается не только родиной предков и первым портом России. Но то, что статус архангельской таможни будет понижен, что продолжается отток молодых кадров в Центральную Россию, что мусорная тема серьезно расколола население, а невысокие зарплаты заметно снизили уровень жизни населения - это факты неоспоримые и  должны серьезно озаботить власти всех уровней. Торговый бизнес в один голос говорит о падении покупательной способности населения области. Хорошими остаются культурные мероприятия и природа - фантастическая Двина матушка.

На том и остановимся. Впереди выходные и дальше снова в путь. На том же 50-местном канадском самолете Бомбардье, который сделал возможным перелет из Архангельска до Нарьян-Мара на состязание снегоходов всего за 4 тысячи рублей. Сам не понимаю, как случилось, что и на родном русском Севере канадские самолеты снова выручили.

Значит, не зря работаем в Big Arctic 8 и, дай бог, канадские автобусы Вольво также придут вслед в Арктические регионы. 

(на фото: канадский автобус Volvo)
 Владимир Харлов

01 март 11:37 | : Будни

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