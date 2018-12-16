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«Аквилон Инвест»: Чай, пироги и хоккей

В Ломоносовском округе 2 марта состоится продолжение хоккейного турнира среди школьных и дворовых команд, организованного при поддержке фонда «Аквилон Инвест» и депутата областного Собрания Александра Фролова.

 

Напомним, что турнир стартовал 23 февраля в День защитника отечества на хоккейной коробке на ул. Галушина, 9, которая в прошлом году вновь стала ледовой ареной благодаря поддержке фонда «Аквилон Инвест».

- В этом году фонд вновь организовал заливку льда и проведение традиционного турнира среди школьных и любительских хоккейных команд. Количество желающих принять участие в соревнованиях стало больше, и мы решили задействовать для игр универсальную спортивную площадку во дворе на ул. Тимме, 2, которую сделали по программе «Комфортная городская среда». Она имеет специальное покрытие, которое позволяет зимой превращать ее в хоккейный корт. Заливка льда здесь также была выполнена при содействии фонда «Аквилон Инвест», - рассказал руководитель фонда, депутат гордумы Сергей Чанчиков.

Продолжение турнира стартует в субботу, 2 марта в 10.00. Соревнования пройдут по «круговой» системе: команды сыграют друг с другом по одному тайму (15 минут), кто из участников наберет больше очков, тот и станет победителем.
На турнир уже заявились четыре хоккейные дружины: школы №9, педагогического колледжа, Молодежного совета Ломоносовского округа и дворовая команда с ул. Тимме, 2. Кроме того, возможно на лед выйдут еще две команды: школы №36 и школы №35 (ребята из нее не смогли принять участие в турнире на ул. Галушина, 9 из-за гриппа).
В дворовой команде с ул. Тимме, 2 капитаном и вратарем выступит действующий игрок молодежного состава «Водника» Макар Анфимов.
Участников и победителей ждут замечательные подарки от организаторов турнира - команды Фролова. Для комфорта хоккеистов и болельщиков вновь будет установлены теплые просторные палатки, предоставленные региональным Управлением МЧС. Также фонд «Аквилон Инвест» организует горячий чай с пирогами. На соревнования приглашены профессиональный судья и медработник.

– Поддержка детского спорта – это долгосрочный проект, и мы планируем восстановление хоккейных коробок в других дворах Ломоносовского округа и Майской Горки. Кроме того, эти катки являются общедоступными, и пользуются большой популярностью у наших горожан, как взрослых, так и детей, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.

Все приготовления к играм уже завершены. Активисты Молодежного совета и ТСЖ ул. Тимме 2 к.3 подготовили ледовое поле, очистили его от снега. На воротах сделана профессиональная сетка. Всех жителей и поклонников русского хоккея ждут на празднике!

  

01 март 10:56 | : Будни

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