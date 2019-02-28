Сюрпрайз! В Майской горке может быть благоустроен еще один парк

Депутаты Архангельской городской Думы Мария Харченко и Василий Кичев приняли участие в голосовании по выбору резервной общественной территории, которая будет благоустроена в 2019 году.
Сегодня заключительный день голосования и уже завтра организаторы подведут его итоги. Пока в лидерах сквер на пересечении улицы Русанова и Ленинградского проспекта, на втором месте - парк им. В.И. Ленина в микрорайоне поселка третьего лесозавода округа Майская горка.
- В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального образования «Город Архангельск» в текущем году порядка 45 миллионов рублей будет направлено на благоустройство парка по Ленинградскому проспекту от улицы Галушина до улицы Красной звезды, - сообщил заместитель председателя комиссии по финансам и бюджету Архангельской городской Думы Василий Кичев (фракция ЛДПР). - Проект благоустройства парка предполагает установку трех детских и спортивных площадок, асфальтирование пешеходных дорожек, а также устройство газонов, разбивку цветников и озеленение. Предусмотрено и размещение малых архитектурных форм – скамеек, урн, запланировано устройство освещения парка. Проходящее сейчас голосование должно определить территорию, благоустройство которой будет произведено тоже в 2019 году, но при условии получения городом дополнительного финансирования. Мы с коллегой Марией Харченко сегодня проголосовали за парк в поселке третьего лесозавода. Надеюсь, что данная территория, даже если не победит в нынешнем голосовании, а займет второе место, то тоже будет благоустроена в ближайшем будущем.
Судя по ходу голосования, именно жители Майской горки по сравнению с другими городскими округами уже второй год принимают наиболее активное участие в борьбе за благоустройство общественных территорий. Вероятно, это связано с тем, что округ наиболее динамично развивается в плане жилищного строительства. Но и сами местные жители не сидят сложа руки.
- Проголосовала сегодня за территорию парка имени Ленина. Жители поселка третьего лесозавода почти десять лет назад создали ТОС «Первый» и с тех пор ежегодно реализуют проекты по благоустройству данного парка. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» активисты ТОСа и все жители микрорайона получили-таки комплексно благоустроенную территорию. Получился бы отличный результат реализации общественной инициативы и хороший пример для активных горожан из других городских округов, - считает депутат Мария Харченко (фракция ЛДПР)