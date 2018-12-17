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Активисты ОНФ в Архангельской области облагородили памятник Советскому солдату

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта провели ряд патриотических мероприятий в Архангельске, Северодвинске и Онежском районе области.

 

В поселке Малошуйка Онежского района общественники расчистили снег у памятника Советскому солдату и мемориальных плит. «Ко дню защитника Отечества мы тщательно вычистили весь снег с мемориала, чтобы были видны все фамилии героев-земляков, не вернувшихся с полей сражений Великой Отечественной войны. Чтобы школьники могли прийти к памятнику и прочитать вслух их имена, вспомнить о солдатах», – сказал член регионального штаба ОНФ Валерий Кузнецов.

 

В Северодвинске в честь Дня защитника Отечества прошла лыжная гонка на дистанции 30 км, в которой приняли участие активисты ОНФ и члены регионального штаба. Победителем гонки стал активист ОНФ в Архангельской области Алексей Шемякин, его время на дистанции - 1:20:06.

 

«Свою победу в гонке я посвятил будущим защитникам Отечества. Молодые люди должны знать - для того, чтобы быть сильным и выносливым воином, готовым в любую минуту встать на защиту страны, нужно с детства тренироваться и стремиться к достижению цели», – отметил Шемякин.

 

Активисты ОНФ организовали в архангельских школах № 2, №10 «уроки мужества», в ходе которых бывшие военнослужащие рассказали школьникам о подвигах российских солдат при защите Родины и выполнении интернационального долга.

 

27 февраль 12:22 | : Будни

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