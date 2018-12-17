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Архангельск не попал в список самых "кофейных" городов России

По данным социологического опроса, проведенного в феврале 2019 года независимым агентством ZOOM MARKET самые большие любители кофе живут в: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и в Москве.


Респондентам задавались вопросы: Вы пьете кофе? Как часто? Какой вид кофе? Где Вы предпочитаете пить кофе?


Далее следуют такие города как: Казань (4), Новосибирск (5), Череповец (6), Омск (7), Нижний Новгород (8), Челябинск (9), Краснодар (10), Саратов (11), Калининград (12), Волгоград (13), Самара (14), Пермь (15), Томск (16), Киров (17), Ижевск (18), Сочи (19), Иркутск (20), Ростов-на-Дону (21), Воронеж (22), Владивосток (23), Брянск (24), Иваново (25).


Андрей Штыров-коммерческий директор ZOOM MARKET уточнил, что жители центральной части России и Урала предпочитают пить кофе в кафе и выбирают натуральный кофе. 


Эксперт отметил, что формат «кофе с собой» у 73% жителей России ассоциируется со студентами и лишь у 3% россиян с бизнесом и успехом.   


27 февраль 11:24 | : Будни

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