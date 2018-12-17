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Митрополит Даниил: Исповедоваться раз в год - неправильно

Митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил 24 февраля совершил Литургию в Ильинском кафедральном соборе столицы Поморья. Это воскресенье — одно из подготовительных к Великому посту — называется неделей о блудном сыне.

За Литургией звучало евангельское чтение (Лк., 79 зач., XV, 11-32), содержащее известную притчу о том, как отец радостно принимает вернувшегося в родной дом сына после того, как тот расточил имение свое, живя распутно.

Когда блудный сын прожил все, стал нуждаться. И придя в себя, он решил вернуться к отцу, покаявшись, что согрешил против него и против Неба, поэтому теперь недостоин называться сыном его.

Отец же увидел возвращающегося сына, когда тот был еще далеко, и сжалился, и, побежав, пал ему на шею целовал его. Отец приказал рабам одеть сына в лучшую одежду, дать ему перстень на руку и обувь на ноги, привести откормленного теленка, заколоть его, чтобы есть и веселиться.

«Состояние блудного сына — это состояние каждого из нас, — сказал владыка в проповеди. — Мы расточаем дары, которые дал Бог. Но когда приходим в храм, исповедуемся, тогда приступаем к духовному пиру — Причастию Святых Христовых Таин. Это таинство дает силу бороться с грехом. До революции многие русские люди исповедовались и причащались лишь раз в году, в Великом посту. Это неправильная традиция! Невозможно оставаться христианином, исповедуясь один раз в год! Без участия в Евхаристии мы не можем духовно укрепляться и закаляться. Мы приближаемся к великопостному периоду. Пусть каждый из нас в дни поста станет решительно бороться со своими страстями, грехами и недостатками».

(по материалам Архангельской епархии)

25 февраль 10:15 | : Будни / Верую

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