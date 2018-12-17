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В День защитника Отечества ветеран войны стал гражданином России

«Сегодня в ОМВД России по Коношскому району Архангельской области состоялось торжественное мероприятие, на котором 93-летнему Михаилу Иосифовичу Ливке руководством Управления по вопросам миграции регионального УМВД России вручен паспорт гражданина Российской Федерации. Ветеран с достоинством и гордостью произнес слова Присяги», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.


В Россию Михаил Иосифович прибыл в апреле 2018 года к единственному сыну, более двадцати лет проживающему в поселке Коноша Архангельской области. Территориальным подразделением по вопросам миграции было принято решение о выдаче ему разрешения на временное проживание. Однако этот документ не дает права пожилому человеку на бесплатное медицинское обслуживание и получение пенсии.


«Начальник ГУВМ МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова взяла на личный контроль ход работы по оформлению необходимых для получения гражданства Российской Федерации документов Михаила Ливке.


Учитывая преклонный возраст и информацию о награждении медалью за храбрость и стойкость, проявленные в боевых действиях с немецко-фашистскими захватчиками, руководством ГУВМ МВД России было принято решение о рассмотрении заявления ветерана о приеме в российское гражданство в кратчайшие сроки», - отметила Ирина Волк.


Михаила Иосифовича тепло поздравили участвовавшие в мероприятии представители областного Управления МВД, руководители и личный состав ОМВД России по Коношскому району, а также представители администрации муниципального образования и ветераны Великой Отечественной войны.


Столь значимое для ветерана событие стало возможным благодаря работе, проделанной сотрудниками МВД России и журналистами телеканала Russia Today в рамках совместного проекта «Не один на один».
   


23 февраль 15:53 | : Будни

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