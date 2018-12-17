Мария Харченко (ЛДПР) о защитниках Отечества и празднике русского оружия

Дорогие защитники Отечества, ветераны вооруженных сил!
От имени депутатов фракции ЛДПР в Архангельской городской Думе и от себя лично поздравляю всех, кто уже отдал свой воинский долг Родине, ветеранов вооруженных сил и всех тех, кто планирует связать свою жизнь с воинской службой, с Днем защитника Отечества – праздником, утверждающим славу русской армии, русского солдата и русского оружия!
Патриотизм – один из главных идеологических принципов программы ЛДПР. Прежде всего, мы вкладываем в это понятие готовность каждого гражданина России отдать все силы и даже собственную жизнь для защиты рубежей Родины, для укрепления ее могущества и независимости, для обеспечения безопасности и достойной жизни нашего народа!
Много враждебных вызовов в последнее время получает наша страна. Это и внешние угрозы: военные, экономические, политические; и мировой терроризм – главная для многих стран угроза современности! Поэтому даже в нынешнее, казалось бы, мирное время российские солдаты и офицеры ежедневно проявляют героизм и, порой, жертвуют своими жизнями в борьбе с этими угрозами. Мы безмерно благодарны им за то, что они смело и профессионально защищают интересы России, обеспечивают безопасность всех наших граждан как внутри страны, так и далеко за ее пределами!
Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский всегда отмечает важность укрепления обороноспособности государства. При этом он подчеркивает, что, несмотря на мирный нрав нашего народа, мы должны быть всегда готовы нанести сокрушительный удар по любому агрессору!
Именно русская армия на протяжении многих веков спасала Европу, да, и весь мир, от различных захватчиков. И в наши дни во многом именно мощь современных вооруженных сил Российской Федерации удерживает некоторые страны от попыток захватить мировое господство, установить мировую гегемонию и гарантирует сохранение суверенитета и независимости России!
Сегодня хотелось бы также отметить, что мы – молодое поколение – выросли с этим праздником. 23 февраля является для нас еще одним поводом заглянуть в прошлое, вспомнить историю своего народа, чтобы брать пример с его лучших представителей. Несмотря на смену времен и политических систем, этот праздник, как и десятилетия назад, ассоциируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью человеческого характера, силой духа и преданностью Родине!
Поздравляем вас, дорогие защитники Отечества! Здоровья, выдержки и новых профессиональных высот, счастья и семейного уюта каждому из вас!
Мария ХАРЧЕНКО,
руководитель фракции ЛДПР
в Архангельской городской Думе