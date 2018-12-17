Архангельская команда «Молодежки ОНФ» побывала в расположении войсковой части ПВО

Команда «Молодежки ОНФ» в Архангельской области присоединилась к всероссийской акции «В армию на денек», посвященной Дню защитника Отечества. В течение нескольких часов участники команды «Молодежки ОНФ», представители ОНФ и юнармейцы из школы №10 областного центра провели в расположении военной части радиотехнических войск ПВО Архангельского гарнизона. Они ознакомились с бытовыми условиями военнослужащих срочной службы, режимом дня и снаряжением для несения службы.
Участникам экскурсии рассказали, что уже почти 70 лет войсковая часть выполняет задачи по радиолокационной разведке воздушного пространства над Архангельском, охраняет небо от чужих военных и гражданских самолетов. Военнослужащие показали принцип действия автомата АК-47. А затем прошли соревнования между военнослужащими и общественниками. В разборке автомата победил активист ОНФ Андрей Коноплев, он уложился в рекордно короткое время – 8 сек. А вот в сборке оружия первенство осталось за военными.
«Нам все очень понравилось. Здесь даже атмосфера дружеская, чувствуется, что нет никакой дедовщины, которой обычно запугивают новобранцев. В помещениях очень чисто, солдатам выдают много теплой одежды. Понравилось, что военнослужащих обучают не только физической и боевой подготовке, но и радиотехнике, электронике. Я бы пошел сюда служить. И дом рядом», – сказал участник команды «Молодежки ОНФ» в Архангельской области Владислав Абрамов.
«Мы благодарим руководство войсковой части за то, что так много всего показали и рассказали ребятам, в том числе провели экскурсию по музею части. Многие даже не задумывались о том, что небо Архангельска охраняют воины, которые немного старше их. Безусловно, после таких посещений интерес к армии возрастает, молодые люди испытывают чувство гордости за высокий военный потенциал страны, – подчеркнул активист ОНФ в Архангельской области Андрей Коноплев. – Мы поздравили с наступающим Днем защитника Отечества всех военнослужащих войсковой части и пожелали им здоровья и мирного неба над Архангельском».