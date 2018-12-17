Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Экофорум в Архангельске: Пора научить детей отношению к мусору

Одной из основных площадок Экофорума станет «Экологическое воспитание. Название говорит само за себя…

Напомним, архангельский Экологический форум пройдет во вторник, 26 февраля, на базе Интеллектуального центра - научной библиотека САФУ (ул. Смольный Буян, 1). Помимо пленарных заседаний, на форуме будут работать сразу четыре дискуссионных площадки по разным направлениям.

Председатель Общественной палаты при правительстве Архангельской области Юрий Сердюк: «Мы специально приглашаем к участию федеральных экспертов, чтобы люди, имеющие опыт по темам и большой объём знаний, могли, помочь нам разобраться со своими вопросами, выработать эффективные решения».

Даже профессиональные эксперты затрудняются однозначно оценить экологическую обстановку в Архангельской области. С одной стороны, большие лесные массивы, из-за разбросанности населённых пунктов и низкой концентрации населения в сельских районах, значительная часть территории региона не освоена в хозяйственном плане (читай – не загажена человеком). Зато больше половины населения сосредоточено в пределах будущей Большой агломерации – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск – и части Приморского района. Здесь и промышленные предприятия, и природоохранные программы. Но как быть с остальной территорией, на которой, худо-бедно, проживает полмиллиона человек?

Наибольший вклад в общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу области вносят предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (24,6%), энергетики (23,6%) и нефтепереработки (4,7%). Именно поэтому охрана природы – задача нашего времени, проблема, ставшая социальной. До сих пор многие из нас считают эти риски неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы еще успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Предприятия региона постоянно внедряют новые технологии, вкладывают в производство значительные ресурсы, но становится ли от этого окружающая среда безопасней, получает ли население эту информацию?

Не зря же говорят – все мы родом из детства. Экологическое воспитание, в том числе, умение отделять зерно знаний от пропагандистских плевел, надо начинать еще со школы. Увы, это система в Поморье пока не налажена.

На территории региона действует Закон Архангельской области от 19.11.2012 N 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Архангельской области».

Насколько он остался актуален за истекшие шесть лет? Нужны ли в него поправки и дополнения? Изменились ли за это время формы и методы экологического образования и просвещения? Как отразятся на исполнении этого закона и экопросвещении нововведения, связанные с глобальной реформой обращения с ТКО в Архангельской области? Обо всех этих вопросах и выскажутся эксперты на площадке форума под названием «Экологическое просвещение», в т.ч. – эксперты федерального уровня.  

22 февраль 11:12 | : Будни

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


В Архангельске задержан покровитель проституток с полицейским прошлым (ВИДЕО)
Рестлинг по-поморски. Драка на сессии депутатов посёлка Сия (ВИДЕО)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2019 (200)
Январь 2019 (213)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20