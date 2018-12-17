Экофорум в Архангельске: Пора научить детей отношению к мусору

Одной из основных площадок Экофорума станет «Экологическое воспитание. Название говорит само за себя…
Напомним, архангельский Экологический форум пройдет во вторник, 26 февраля, на базе Интеллектуального центра - научной библиотека САФУ (ул. Смольный Буян, 1). Помимо пленарных заседаний, на форуме будут работать сразу четыре дискуссионных площадки по разным направлениям.
Председатель Общественной палаты при правительстве Архангельской области Юрий Сердюк: «Мы специально приглашаем к участию федеральных экспертов, чтобы люди, имеющие опыт по темам и большой объём знаний, могли, помочь нам разобраться со своими вопросами, выработать эффективные решения».
Даже профессиональные эксперты затрудняются однозначно оценить экологическую обстановку в Архангельской области. С одной стороны, большие лесные массивы, из-за разбросанности населённых пунктов и низкой концентрации населения в сельских районах, значительная часть территории региона не освоена в хозяйственном плане (читай – не загажена человеком). Зато больше половины населения сосредоточено в пределах будущей Большой агломерации – Архангельск, Северодвинск, Новодвинск – и части Приморского района. Здесь и промышленные предприятия, и природоохранные программы. Но как быть с остальной территорией, на которой, худо-бедно, проживает полмиллиона человек?
Наибольший вклад в общий объем выбросов вредных веществ в атмосферу области вносят предприятия целлюлозно-бумажной промышленности (24,6%), энергетики (23,6%) и нефтепереработки (4,7%). Именно поэтому охрана природы – задача нашего времени, проблема, ставшая социальной. До сих пор многие из нас считают эти риски неприятным, но неизбежным порождением цивилизации и полагают, что мы еще успеем справиться со всеми выявившимися затруднениями. Предприятия региона постоянно внедряют новые технологии, вкладывают в производство значительные ресурсы, но становится ли от этого окружающая среда безопасней, получает ли население эту информацию?
Не зря же говорят – все мы родом из детства. Экологическое воспитание, в том числе, умение отделять зерно знаний от пропагандистских плевел, надо начинать еще со школы. Увы, это система в Поморье пока не налажена.
На территории региона действует Закон Архангельской области от 19.11.2012 N 575-35-ОЗ «Об экологическом образовании, просвещении и формировании экологической культуры населения Архангельской области».
Насколько он остался актуален за истекшие шесть лет? Нужны ли в него поправки и дополнения? Изменились ли за это время формы и методы экологического образования и просвещения? Как отразятся на исполнении этого закона и экопросвещении нововведения, связанные с глобальной реформой обращения с ТКО в Архангельской области? Обо всех этих вопросах и выскажутся эксперты на площадке форума под названием «Экологическое просвещение», в т.ч. – эксперты федерального уровня.