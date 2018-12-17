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И Лавёров вернется в Архангельск

Увековечить память знаменитого ученого, уроженца Архангельской области хочет «Архангельскгеологодобыча», в недалеком прошлом один из главных спонсоров социальных и культурных проектов в регионе.

Рассказывает издание «Регион 29»:

Скульптура или даже целая архитектурная композиция расположится в сквере у здания «АГД Даймондс» по адресу Троицкий проспект, 168 (у перекрёстка с улицей Суворова). 

В начале февраля этого года руководитель Акционерного общества «АГД Даймондс» подписал документ, описывающий правила проведения конкурса на разработку эскиза памятника. Среди организаторов также значатся НОО «Межрегиональный Общественный Ломоносовский Фонд» и администрация города.

К началу мая геологи рассчитывают получить несколько профессионально выполненных эскизов, а к началу лета определиться с победителем. Трое авторов самых высокооценённых работ смогут рассчитывать на денежные премии (от 150 до 50 тысяч рублей, в зависимости от занятого места).

На этапе рассмотрения эскизов предусмотрена выставка конкурсных работ, в случае предоставления электронных материалов на конкурс — виртуальная. Однако, широкая общественность при подведении итогов повлиять на решение о выборе того или иного эскиза/модели не сможет. Лучшую работу должно выбрать компетентное жюри.

Эскизов памятника ещё нет, но уже известна надпись, которую разместят на монументе. Там напишут «Николаю Павловичу Лавёрову — выдающемуся геологу, учёному и руководителю советской и российской науки».

В качестве идеального воплощения своей задумки организаторы видят бронзовую скульптуру величиной в полтора человеческих роста, установленную на гранитное основание. Сквер, где будет установлено изваяние, планируют благоустроить, а после установки скульптуры — подсветить.

По планам организаторов, монумент должен занять своё место уже в январе 2020 года, открытие нового памятника хотят подгадать к 90-летию «Архгеолдобычи».

P.S. Николай Павлович Лавёров родился в 1930-м году в Коношском районе, преуспел на научном поприще в области геологии, стал крупнейшим специалистом мирового уровня по урановой геологии. В начале своей научной карьеры учёный занимался разработкой системы учёта полезных ископаемых, организацией снабжения промышленности нашей страны сырьём. В позднем СССР его захватили идеи бережного отношения к природе, сохранения экологического баланса. В современной России Лавёров сыграл заметную роль в создании САФУ, он верил, что Север — особенная территория, требующая особых подходов к исследованиям и ведению хозяйственной деятельности. Учёный стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», получил множество других наград.

Николай Павлович ушёл из жизни в 2016-м году. 

Имя Н. П. Лавёрова носит школа в Коноше, архангельский эколого-биологический лицей, исследовательский центр изучения Арктики в Архангельске, геологический музей САФУ. В 2018 году Почта России выпустила почтовую марку России номиналом 27 рублей с портретом и наградами учёного. В планах северодвинской «Звёздочки» на 2019 год значится закладка океанографического исследовательского судна «Академик Лавёров».  

21 февраль 11:33 | : Будни

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