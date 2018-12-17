"Есть ли выход из астрала?"

Примирить христианство с оккультными учениями и практиками невозможно. Такой вывод был сделан на встрече священников и мирян в Успенском храме Архангельска.
Беседа прошла по инициативе регионального Союза православных женщин и миссионерского апологетического центра «Ихтис».
«Девяностые давно закончились, но мы продолжаем жить в оккультно-языческой стране, — отметил один из участников встречи, глава епархиальной пресс-службы Михаил Насонов. — По телевизору у нас непрерывная "Битва экстрасенсов", а проходимцы, которые обещают за пять тысяч рублей прочистить чакры, вылечить от болезней, развести и женить, по-прежнему набирают полные залы. Люди повсеместно говорят на оккультном языке: астралы, ауры, порчи, тонкие энергии. А христианские понятия греха, добродетели, целомудрия, покаяния воспринимаются как какое-то средневековое мракобесие».
Михаил Насонов отметил, что многие люди, даже принимая Православие, сохраняют оккультное сознание: «Им кажется, что от мощей и икон исходит некая энергия, которая исцеляет, когда прикладываешься к святыням. Поиск такой "благодати" доходит до абсурда, когда начинают пить по утрам святую воду с растворенной в ней "земелькой" с могилы угодника Божия, надевать на голову "святые горшки". Ничего общего с христианством это не имеет. Оккультные представления могут приводить к образованию внутриправославных сект. Прихожане начинают приписывать батюшкам сверхспособности, или сами священники начинают рекламировать свои "чудотворения". Так появляются культы старцев, когда люди перестают слушать своих духовников, бросают все и едут за тридевять земель к некому всеведущему священнику. Бог тем самым словно выводится за скобки, Его начинает заслонять старец».
Пресс-секретарь епархии отметил, что оккультное мировоззрение искажает учение Церкви о взаимоотношениях Бога и человека: «Христос открыл людям, что мы — дети Бога. Наши с Ним отношения — это отношения с Отцом, который безгранично любит своих чад. Магия и эзотерика предлагают вместо этого механическую схему: я совершаю некое действо, говорю какие-то слова и автоматически получаю результат. Места Богу как Личности здесь нет».
«Приведу пример, — продолжил Михаил Насонов. — Мне как-то в Архангельске попалась очень популярная брошюра "Мандалы, исполняющие желания". В ней представлены рисунки с геометрическими узорами — так называемые янтры. Их нужно раскрашивать специальными красками. Например, чтобы стать богатым, нужно раскрасить желто-бордовыми цветами специальную янтру и написать рядом с ней мантру "шрим ом хриим шриим хриим клиим шриим клиим виттесвараай намаха", положить рисунок там, где храните деньги, и они потекут к вам рекой. Так все просто! Также и с янтрой молодости — раскрасили рисунок в виде штурвала, крутите его мысленно влево и омолаживаетесь. Заплатите за раскраску деньги — и будете богатым, здоровым и успешным. И главное — никаких трудов!»
Участники разговора коснулись модной женской образовательной программы «Четыре шага на пути к счастью», которая является частью кришнаитского проекта «Психология третьего тысячелетия». Священник Кирилл Кочнев отметил, что это «типичная сектантская программа, которая может вводить в заблуждение и христиан».
Отец Кирилл рассказал о содержании методических изданий этой программы: «На страницах первой тетради мы видим фотографии христианских храмов, женщин в платочках, молитву оптинских старцев, цитаты из Священного Писания. Вторая тетрадь носит более откровенный характер — она предназначена для тех, у кого уже сняты защитные барьеры, и там уже начинается оккультная начинка: от тонких энергий и астрала до реинкарнации и пантеизма. Все это является ересью с точки зрения Православия. Создатели программы — целый штат специалистов-психологов высокого уровня и одновременно инициированных кришнаитов. Их программа содержит множество подмен, ориентированных на новоначальных христиан, чтобы привлечь их на сторону оккультизма».
Эзотерические тексты можно определить по характерным признакам, отметил Михаил Насонов. «Там через строчку идут такие понятия как просветление, карма, раскрытие энергии, божественный космос, и обязательно — любовь и свобода. Это настолько широкие понятия, что их можно насытить любым содержанием. Эксперты шутят: где очень много говорят о любви и свободе, там попахивает тоталитарной сектой, — рассказал представитель епархии. — Для оккультистов характерны также псевдонаучные термины, например, тонкие сны, астральный уровень, энергетические поля. В Архангельске в последнее время стал популярен так называемый тета-хилинг. Как утверждают его апологеты, это технология преображения жизни, которая позволяет переключить мозг на особую «тета-частоту», взаимодействующую с божественной энергией любви. Достаточно заплатить нужную сумму, научиться переходить на «тета-частоту», и будет вам счастье. Типичный оккультный бред, не имеющий отношения ни к науке, ни к религии. Когда вам предлагают быстро и за небольшие деньги стать счастливым и здоровым, знайте, что перед вами мошенник или оккультист».
Разговор зашел о том, почему антинаучные эзотерические учения столь популярны в массах. «Христианство говорит, что главная битва человека — это битва со своими химерами, фантомами, страстями, со своим грехом, — напомнил священник Михаил Юров. — Если я не работаю над собой, все тщетно. Надо не просто верить, но деятельным образом преображать душу с помощью благодати Божией. Я меняю не окружающий мир, я меняю себя, и тогда что-то может поменяться и вокруг. А оккультные учения предлагают простые схемы, как всего достичь, не прилагая усилий. Это привлекает — все поменять в жизни, ничего не поменяв в себе самом».
По словам отца Михаила, чтобы не попасться на удочку «магических мошенников», нужно развивать критическое мышление.
«Начните хотя бы банально перепроверять смысл терминов, выражений. Потому что многие эзотерики занимаются поисками тайной этимологии слов. Например, слово "культура" связывают с культом Ра – языческого бога солнца. То есть латинскую часть корня соединяют с именем бога из совершенно другой группы языков. Такие вещи легко проверить и понять, что вас пытаются обмануть».
Тему продолжил священник Кирилл Кочнев: «Нельзя просто так взять и высыпать на человека эзотерику! Надо это сделать искусно, используя авторитет науки, например. Есть солидная организация, Российская академия наук, а есть Российская академия естественных наук (РАЕН) — рассадник оккультизма и лженауки, породивший идеи торсионных полей, тета-волн и силы воды. Когда вы видите академика восьми академий с громкими названиями, имеющего множество медалей и орденов, скорее всего, это обычный проходимец».
Отец Кирилл считает, что сейчас растет поколение людей, которые безоружны перед атаками на здравый смысл со стороны оккультистов, и поэтому обязанность взрослых христиан — объяснять детям, как не попасть в сети разных сомнительных проповедников.
«Пока основы нашей веры мы не будем преподавать на всех уровнях, от детского сада до университета, ничего в нашем языческом обществе не изменить, — продолжил мысль священника Михаил Насонов. — Хорошо знать учение Церкви — это единственный способ обезопасить себя и своих детей».
(по материалам Архангельской епархии)