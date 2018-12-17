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Настало время прибраться в собственном дворе. Как Кенозерье решает проблему с мусором

В минувшие выходные в деревне Вершинино состоялись «Зимние встречи», где собрались жители посёлков и деревень Кенозерского национального парка, Онежского полуострова, сотрудники и приглашённые эксперты — всего более 90 человек.

«Зимние встречи» — один из ключевых форматов взаимодействия Парка с местными жителями. При этом диалог идёт постоянно, так как без возможности задавать вопросы и получать на них ответы, не может быть реализована ни одна инициатива. Большинство мероприятий Парка имеют многолетнюю и продуманную основу. «Зимние встречи» проводятся ежегодно уже 10 лет подряд.

«Нам есть о чём мечтать»

По традиции диалог на встречах начинается с обсуждения итогов работы Парка и планов на будущее. Елена Шатковская отметила, что главным событием 2018 года стало освящение и открытие после почти 20-летней реставрации Почезерского храмового комплекса, и поделилась: «В наступившем году главным событием для меня станет консервация церкви Рождества пресвятой Богородицы в деревне Луда. Она находится в очень тяжёлом аварийном состоянии. Сейчас есть договорённость с волонтёрами фонда «Общее Дело», прекрасной организацией, которая спасла очень много памятников Русского Севера. Дай Бог, чтобы это случилось».

Перечислить всё, что сделано в этом году для сохранения природного и культурного наследия заповедных территорий, развития деревень – сложно. Проводятся масштабные научные исследования по самым разным направлениям. Плотники, лесоводы, инспекторы, лесники, привлечённые специалисты постоянно занимаются работами по ремонту зданий, сооружений, обустройству экологических троп. Участвуют и волонтёры. В 2018 году Кенозерский национальный парк признан лучшей заповедной территорией по работе с добровольцами.

Огромное значение имеет активность местных жителей. В двух Парках действуют 11 ТОСов. Например, благодаря реализованным ими проектам в деревне Пушлахта появился новый мост, а в посёлке Усть-Поча — детская площадка. Всего в этом году жителями было реализовано 11 проектов и привлечено на территорию 1 824 000 рублей. Кроме того, впервые в структуре доходов от туризма в «Онежском Поморье» появились такие статьи, как экскурсионное обслуживание, питание, размещение, мастер-классы, и всё это с участием местных жителей.

Ещё два года назад казалось, что в «Онежском Поморье» вообще невозможно ничего сделать. Прежде всего, из-за логистики. Но ситуация изменилась самым кардинальным образом, в том числе, благодаря тому, что в команду Парка приходят неравнодушные люди. И в основном это жители деревень Онежского полуострова. В минувшем году была закончена реставрация часовни Иоанна и Лонгина, возведён под крышу Визит-центр в Луде.

Что касается строительства, капитального ремонта, то здесь список огромный, планы большие. Прежде всего, это продолжение строительных работ на Визит-центре в деревне Луда, первый этап капитального ремонта Визит-центра в Летней Золотице, ЭКОферма в Морщихинской и многое другое.

Масштабным экспозиционным проектом станет ГЕОкласс «История длиною 4,5 миллиарда лет» в деревне Морщихинская, где будет показана не только история Земли в целом, но и Кенозерского национального парка и «Онежского Поморья».

«Мы и в этом году продолжим с вами планировать, работать и мечтать, а мечтать нам есть о чём, — отметила в своём выступлении директор Елена Шатковская, — мне часто приходится слышать, что от нас ничего не зависит. Я уверена, что самое страшное зло — равнодушие. С нашего молчаливого согласия, а зачастую с нашим участием гибнет планета, но благодаря неравнодушным людям, общественникам можно спасти и сохранить наш хрупкий мир!».

Настало время прибраться у себя во дворе, за своим забором, в своей деревне

В этом году на «Зимних встречах» центральной темой стали вопросы обращения с отходами. Ещё несколько лет назад Парк начал внедрять на своих объектах раздельный сбор, как один из наиболее цивилизованных способов обращения с отходами. Парком были оборудованы контейнерные площадки для сбора пластика, стекла, бумаги и металла, установлены контейнеры в гостиницах и гостевых домах, куплен пресс и, что важно, достигнута договорённость с приёмщиком вторсырья. Эта система уже работает на объектах Парка.

Заинтересованность жителей населённых пунктов Кенозерского национального парка и Онежского полуострова в обсуждении проблемы обращения с отходами неоднократно звучала на встречах, которые проводятся Парком. В этом году эта тема поднималась особенно часто. Жители спрашивают, как будет реализована «мусорная реформа», как будет организован вывоз мусора, будет ли внедрён раздельный сбор и многое другое. Чтобы ответить на все эти вопросы, было решено сделать тему обращения с отходами ключевой на мероприятии этого года.

«По нашим ощущениям начинается переломный, значимый этап в жизни нашего государства, Архангельской области. У нас самих сейчас больше вопросов, чем ответов, но, тем не менее, слыша мнения жителей, общаясь с экспертами, представителями органов управления разных уровней, мы находим ответы на эти вопросы. И вместе с нашими неравнодушными, очень ответственными жителями, мы сможем сделать первые шаги по внедрению раздельного сбора отходов уже в этом году. Мы очень благодарны жителям за их поддержку и идеи, пожалуй, такого внимания, такой включённости, как в этом году, не было очень давно», — считает Александра Яковлева, начальник службы развития ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский».

Раздельный сбор отходов в настоящее время организован только в некоторых городах страны. О том, как организован раздельный сбор в нашей области, рассказала координатор регионального экологического движения «42» Анастасия Кочнева: «Есть контейнеры для раздельного сбора отходов и в крупных городах нашей области. В Архангельске уже организовано более 200 контейнерных площадок. Некоторые районные центры успешно участвуют в мероприятиях по сбору вторсырья. Так, Урдома стала победителем областного чемпионата «Экобаттл» в 2017 году».

Что же делать небольшим деревням и посёлкам, удалённым и труднодоступным? Ответить на этот вопрос постарался Владимир Конов, начальник отдела охраны окружающей среды администрации Рыбинского района Ярославской области. В своём докладе он поделился десятилетним опытом внедрения раздельного сбора отходов в шестидесяти населённых пунктах района с числом жителей от нескольких десятков человек: «В 2009 году мы начали предпринимать меры, чтобы продлить существование действующих полигонов, так как строительство новых полигонов — дорогое удовольствие. Мы решили внедрить раздельный сбор отходов на территории одного района — Рыбинского района Ярославской области, где находится 596 населённых пунктов. Из них в 8 более 1000 человек. Примерно в 15 более ста человек зарегистрировано».

За эти десять лет организаторы пробовали разные варианты контейнеров, способов оплаты, вывоза, оповещения. И в конце концов система заработала. Теперь жители Рыбинского района покупают специальные мешки для смешанных отходов, в стоимость которых включена стоимость вывоза мусора, а вторсырьё складывают в любые другие, которые вывозят бесплатно. Владимир убеждён, что система оплаты только за смешанный мусор может обеспечить внедрение раздельного сбора отходов.

О так называемой «мусорной реформе» рассказал Дмитрий Нестеров, координатор проекта «Ноль отходов» российского офиса Greenpeace. На встрече Дмитрий пояснил, какие функции у региональных операторов, зачем создан единый федеральный оператор, как формируется тариф на вывоз отходов, что такое территориальная схема. Ольга Шевелёва, консультант отдела обращения с отходами и потребления Министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области рассказала о том, как реализуется реформа по обращению с отходами в нашей области.

Эксперты уделили внимание и европейскому опыту. Страны Европы имеют многолетнюю историю применения разных подходов к решению мусорной проблемы — в ней есть место и победам, и ошибкам. Так, внедряя раздельный сбор, долгое время не уделялось внимания обилию пластиковой упаковки в магазинах — практически каждый фрукт или овощ на прилавке в Норвегии запечатан в плёнку. Сейчас на уровне Евросоюза внесена директива о запрете одноразовой упаковки. В приоритетах госполитики России такие способы обращения с отходами, как снижение образования мусора, вторичное использование, стоят выше раздельного сбора, но, к сожалению, до практического применения ещё далеко. Тем не менее, эту тему обсудили на одной из рабочих встреч, куда были приглашены и сотрудники местных магазинов.

Открытие выставки, мастер-классы и душевное общение

Программа мероприятия не ограничилась только деловой частью. Участники побывали на торжественном открытии новой экспозиции «Кенозерье. Хроники памятного и обыкновенного», посвящённой истории ХХ века, приняли участие в семи различных мастер-классах, включая войлоковаляние, декорирование, вязание, акварельный рисунок, гончарное искусство и даже… ораторское искусство! Гости побывали и в отреставрированном Почезерском храмовом комплексе, посетив экспозицию «Почезерский погост. История, архитектура, приход».

Самой тёплой и приятной частью «Зимних встреч» стал праздничный ужин, где сотрудники получили возможность лично сказать «спасибо» жителям, которые не просто разделяют стремление сохранить культурное и природное наследие заповедных территорий, но и принимают в этом активное участие.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Гражданские инициативы в заповедном укладе», поддержанного Фондом президентских грантов, и при поддержке WWF России в рамках реализации Баренц-Балтийской программы «Природа и человек».  

20 февраль 14:43 | : Будни

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