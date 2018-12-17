Архангельское УФСИН: Заключенных окормляет особый целитель душ

Престольный праздник отметили в храме в честь мученика Трифона на территории исправительной колонии №1 УФСИН России по Архангельской области (п. Пирсы, Архангельск).
Божественную литургию возглавил благочинный церквей Архангельска игумен Феодосий (Нестеров), ему сослужили замруководителя епархиального отдела по тюремному служению, благочинный тюремных храмов священник Игорь Горбань и клирик Сретенского храма Заостровья священник Димитрий Костюченко.
«Отец Феодосий много лет приезжает в колонию, чтобы оказать духовную поддержу тем, кто преступил закон, — рассказали в пресс-службе регионального УФСИН. — В учреждении сложилась православная община отбывающих наказание и для них отец Феодосий особый целитель душ. Храм при колонии действует уже больше десяти лет».
Также в ведомстве сообщили, что во время богослужения в церкви царила легкая и возвышенная атмосфера: «Духовной радостью светились лица священнослужителей и осужденных, торжественно и вдохновенно пел мужской хор. Впервые всё, чему научились за год работы, показали те, кто занимается в школе певчих в колонии. Пока вместе с профессионалами и при поддержке священника Михаила Попова, который ведет занятия с отбывающими наказание».
В этот день около 20 осужденных помолились на богослужении, исповедались и причастились Святых Христовых Таин.
В проповеди отец Феодосий пожелал всем крепкой веры и напомнил присутствующим о том, что каждый человек свободен в своем выборе — жить по заповедям Господним или вопреки им.
(по материалам Архангельской епархии)