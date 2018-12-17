Афганистан - знать и помнить. Вспоминают архангельские ветераны

15 февраля 1989 года в 16:21 последний советский военнослужащий перешёл мост Дружбы на участке Тактобазарского погранотряда г. Термеза. Закончилась необъявленная война, которая длилась 9 лет, 1 месяц и 19 дней.
Эта памятная дата установлена в честь воинов – интернационалистов, которые выполняли свой боевой долг за пределами границ своей родной страны. В эти дни мы вспоминаем не только воинов Афганистана, но и солдат, которые оставили свои жизни в других «горячих точках».
Сегодня ветераны и сотрудники Регионального управления ФСБ России по Архангельской области пришли на Афгано-Чеченский мемориал «Площадь памяти», чтобы отдать дань уважения погибшим товарищам и возложить живые цветы к монументу, где высечены их фамилии.
За десятилетний период советского военного присутствия дорогами Афганистана прошли более пятидесяти сотрудников Архангельского управления. Участники боевых действий проявили подлинный героизм и самоотверженность. Они сохранили верность воинской присяге. Наши ветераны находились в самых опасных местах: Кандагар, Кабул, Мизари-Шариф, Таликан, Асадабад.
По воспоминаниям одного из участников тех событий, полковника в отставке Николая Ивановича Конева, награждённого орденом «Красной звезды», орденом «Звезда» (ДРА), перед молодыми бойцами ставились серьёзные задачи по обеспечению безопасности Афганистана. Обстановка подчас становилась критически сложной. Так, на ситуации в провинции Асадабад сказывались близость границы с Пакистаном, вдоль которой находились лагеря по подготовке мятежников, наличие горных переходов и караванных путей бандформирований, перекрыть которые в горах было практически невозможно. По поступающей информации решения принимались незамедлительно, любая отсрочка стоила человеческих жизней. До сих пор Николай Иванович не забывает ту далекую страну и своих друзей «по Афгану», который научил его по-настоящему разбираться в людях. В боевых условиях, в момент опасности человек становился виден как на ладони.
Традиционно в этот день в музее Управления оформлена экспозиция, посвящённая нашим героям-афганцам. У каждого из них своя непростая история о том, что пришлось пережить тогда еще совсем молодым людям, о боевой сплочённости и братской взаимовыручке, о лучших человеческих качествах, которые они смогли сохранить на всю жизнь.