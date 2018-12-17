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Священник - надзирателям УФСИН: "С Богом "хиленько и гаденько" не договорится"

Современные родители не дают детям ориентиров, которые они могли бы пронести через всю жизнь. Об этом сказал замглавы епархиального образовательного отдела священник Михаил Юров на встрече с сотрудниками исправительной колонии № 29 регионального УФСИН (п. Река Емца, Плесецкий район).

«В современном обществе культивируется идея, что все относительно, мол, выбирайте сами, какие нормы вам близки, — пояснил отец Михаил. — В этой ситуации наши дети не понимают, на что ориентироваться, мы не даем им незыблемых основ, которые они могли бы пронести сквозь свою жизнь. В семье их учат одним образом, в школе — другой взгляд, в дворовом сообществе — третий, в соцсетях — четвертый. Относительность нравственных норм — губит. А потом мы удивляемся вопиющим событиям в школах, университетах, в стране».

Ребенок должен знать, что такое грех, считает отец Михаил: «Человека можно обмануть, закон — обойти, нормой — поступиться, с собой — договориться. А если человек совершает грех, разрывает связь с Богом, то с Богом вот так "хиленько и гаденько" договориться не получится. Ребенок должен знать слова "надо" и "нельзя". Эти понятия мощнее культивирующихся сегодня "можно" и "хочу". Важно пояснять, что родителям не просто так все достается. Над лампочкой, которая горит, работало множество людей. А чтобы она светила, мама с папой ходят на работу. Если с молодых ногтей сеять семена христианского просвещения — "надо, нельзя, грех", это с человеком остается. Потом оно срабатывает, как тревожный колокольчик: "мама говорила — это грех". Это может спасти от многих проблем и страданий».

Отметим, что вместе с отцом Михаилом с сотрудниками колонии общался глава епархиального миссионерского отдела протоиерей Евгений Соколов.

Встречи сотрудников учреждения с представителями Русской Православной Церкви, как сообщили в пресс-службе регионального УФСИН, планируют проводить регулярно.

(по материалам Архангельской епархии)

15 февраль 09:10 | : Будни / Верую

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