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Глава Северодвинска в вопросе утилизации мусора принимает удар на себя

Глава города Игорь Скубенко встретился с коллективом северодвинского завода строительных материалов. Темой для обсуждения стала новая система обращения с отходами. На мероприятие пригласили заместителя руководителя Центра природопользования и охраны окружающей среды Архангельской области Ивана Попова.

- По результатам инвентаризации в регионе действует более трёхсот несанкционированных свалок, большая часть - в местах отдыха и около СНТ. При этом включены в государственный реестр всего 22, да и они не соответствуют стандартам. За год в регионе образуется 570 тысяч тонн отходов. Видим, что реформирование этой сферы назрело давно, - рассказал Иван Попов.

Главный вопрос, который волнует северодвинцев - что планируется построить в Рикасихе и почему везде муссируется вопрос складирования там мусора из других субъектов. Представитель Центра природопользования и охраны окружающей среды отметил, что строительство комплекса - только для муниципалитетов, входящих в агломерацию, - Северодвинска, Архангельска, Новодвинска и части Приморского района. Никакого московского мусора в Рикасихе не будет.

Встречи в коллективах показывают, что многие горожане не владеют информацией о новой системе обращения с отходами. Многие посты и комментарии в социальных сетях ещё больше запутывают людей, нередко нагнетая обстановку.

- Почему тогда вы нигде не говорите об этом? В социальных сетях считают, что в Рикасиху повезут мусор из Московской области. Надо выйти  и народу донести то, что вы нам сейчас рассказываете, - предложили инженеры ЗСМ.

Однако тут же их коллеги высказали другую точку зрения:

- Если даже здесь три человека одновременно начинают высказывать своё мнение - их не слышат. А в толпе никто не будет даже вникать. Всё правильно, пусть организуют встречи в коллективах, где можно спокойно получить ответ на свой вопрос.

Что касается места расположения будущего комплекса, рассматривалось несколько вариантов. По всем 16 критериям пока подходит только участок в районе Рикасихи. Он в территориальной схеме помечен звёздочкой, а это значит, что необходимо проводить дополнительные исследования и изыскания.

- Серьёзно рассматривались участок в районе посёлка Уемского, однако рядом расположен аэропорт; участок в Турдеево, но он находится в особо охраняемой природной территории, а также территория около бывшей птицефабрики на Рикасихе, которая находится в зоне воинской части. Переписка о переносе этой зоны не увенчалась успехом, - пояснил Иван Попов.

Игорь Скубенко напомнил, что не так давно город боролся с возгоранием на действующем полигоне.

- В октябре 2017 года мы всей областью тушили возгорание на этом объекте. Пути решения искали все вместе, подключилось МЧС, техникой помогали другие районы. От надзорных органов получили штрафы. В результате удалось один из четырёх участков законсервировать и герметично закрыть, но внутреннее горение никуда не делось. При этом наносится вред почве, подземным водам. Необходимо переходить к процессу её рекультивации: это возможно. Моя задача вести работу, чтобы попасть в федеральную программу, - отметил Игорь Скубенко.

На рекультивацию свалки необходимы многомиллионные затраты, которых у города и области нет. Есть возможность попасть в федеральный проект «Чистая страна», который действует уже три года. Но для этого нужны деньги на проект и область обещала помочь с финансированием.

На сайте министерства природных ресурсов и ЛПК опубликован проект территориальной схемы обращения с отходами. Жители области воспользовались возможностью подать свои предложения по корректировке в этот документ. Поступило порядка 5 тысяч писем. Кроме того, проекту предстоит процедура согласования с федеральными структурами: Росприроднадзором, Федеральной антимонопольной службой, Минпромторгом, Министерством строительства и ЖКХ РФ.

 (по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)  

08 февраль 08:19 | : Будни

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