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ФСБ приглашает: Идите служить в арктические погранцы, сынки!

Сегодня, как никогда остро стоит задача по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации в Арктическом регионе. Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району (далее - Пограничное управление), выполняет сложные и ответственные оперативно-служебные задачи на территории семи приарктических субъектов нашей Родины. Успех и эффективность их реализации всецело зависит от ежедневной качественной работы отважных и мужественных людей – сотрудников Управления.

Для прохождения военной службы по контракту Пограничное управление проводит набор граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте до 30 лет, готовых, при необходимости, проходить службу в Архангельской области, в Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Таймырском (Долгано-Ненецком) районе Красноярского края.

Кандидаты на службу должны иметь соответствующий уровень образования – не ниже среднего общего, быть годными по состоянию здоровья к прохождению военной службы, а также по своим личным, профессиональным и морально-деловым качествам соответствовать требованиям, предъявляемым к сотрудникам пограничных органов ФСБ России.

При зачислении на военную службу сотрудник пограничного органа получает достойное денежное содержание, обеспечивается продовольственным пайком, имеет право на бесплатный проезд (1 раз в год) к месту проведения основного отпуска и обратно, на себя и одного члена семьи в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Сотрудники Управления имеют право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях, обеспечение санаторно-курортным лечением и отдыхом в ведомственных санаториях, домах отдыха, а также возможность участия (после 3-х лет службы) в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения.

Подробную информацию об условиях прохождения службы можно получить по телефонам: в г. Мурманске: 8-(8152)-487-493; 8-(8152)-487-556;

                               в г. Архангельске: 8-(8182)-601-819.

Встречи с сотрудниками отдела кадров по вопросам трудоустройства на военную службу проводятся еженедельно по средам в 15.00 по адресу: г. Мурманск, ул. Туристов, дом 28.

В настоящее время все должности в Пограничном управлении замещаемые военнослужащими женского пола укомплектованы. Набор кандидатов женского пола временно приостановлен.

В составе Федеральной службы безопасности Российской Федерации действуют высшие учебные заведения в Москве, Голицыно, Калининграде, Анапе, Хабаровске и Кургане.

В ВУЗы принимаются граждане Российской Федерации:

- не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет включительно;

- прошедшие военную службу и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву или контракту, до 23 лет включительно, с образованием не ниже среднего общего.

Обучение в учебных заведениях ФСБ России осуществляется исключительно на бюджетной основе, курсанты находятся на полном государственном обеспечении.

Желающие поступить в высшие учебные заведения Федеральной службы безопасности Российской Федерации, могут обратиться в Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району по телефонам:

в г. Мурманске: 8-(8152)-487- 518;

в г. Архангельске: 8-(8182)-601-126.

Служба в пограничных органах гарантирует стабильную достойную заработную плату, а так же социальные гарантии и льготы. Это престижное и благородное дело.

  

07 февраль 12:06 | : Будни

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