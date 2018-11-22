Команда Александра Фролова и фонд «Аквилон Инвест» поддерживают детский спорт

В минувшие выходные депутаты гордумы Сергей Чанчиков и Сергей Пономарев проверили заливку ледовых катков во дворах на ул. Галушина, 9 в Майской горке и на ул. Тимме, 2 в Ломоносовском округе.
– В первую очередь мы поддерживаем традиционные для Архангельска, по-настоящему массовые виды спорта. И хоккей с мячом – один из самых популярных в нашем городе. Чтобы мы радовались новым победам «Водника» нужно растить спортивную смену, а значит - возрождать дворовые команды. Это не только важное объединяющее начало, отвлекающие детей и подростков от негативного влияния улицы, но и вклад в укрепление здоровья подрастающего поколения. Командные игры воспитывают волю и чувство локтя. Здесь сразу понятно – один за всех и все за одного. Именно поэтому мы продолжаем заливать ледовые катки во дворах и проводить массовые соревнования, - отметил депутат областного Собрания Александр Фролов.
Напомним, что в прошлом году при поддержке команды Александра Фролова после двухлетнего перерыва вновь стала функционировать хоккейная коробка во дворе на ул. Галушина, 9. Помимо заливки льда здесь за счет фонда «Аквилон Инвест» было модернизировано освещение, что позволяет кататься на коньках и играть в хоккей до позднего вечера.
- Нам тут нравится кататься, мы приходим с друзьями, мы тут тренируемся, что мы делаем трюки, и потом можем выступать. И нам тут очень весело, - поделилась Надежда Макурова ученица школы №35.
- Большое спасибо команде Александра Фролова, за каток, двор сразу наполнился жизнью, очень радостно, что дети не по подъездам сидят, а на коньках гоняют! – говорит Елена Фильченко.
- Площадка была в достаточно неприглядном виде, и наша команда решила, что нужно ее восстанавливать. Были привлечены внебюджетные средства, восстановили борта, стали ежегодно заливать лед и проводить хоккейный турнир, - рассказал депутат гордумы Сергей Пономарев.
От снега площадку регулярно чистят активисты Молодежного совета округа.
- Мы же для себя в чистим - сами для себя и для людей. Выйдем, почистим, на следующий день уже пойдем, поиграем, - говорит Кирилл Владимиров, председатель молодежного совета округа Майская горка.
Еще одна спортивная площадка – универсальная – появилась во дворе дома на ул. Тимме, 2. Ее сделали по программе «Комфортная городская среда». Она имеет специальное покрытие, которое позволяет зимой превращать ее в хоккейное поле. Заливка льда здесь также была выполнена при содействии фонда «Аквилон Инвест».
- Так получилось, что какое-то время практически все такие площадки в городе были заброшены. Сейчас мы за счет внебюджетных средств их восстанавливаем, заливаем лед, организовываем соревнования. Главное, чтобы дети, школьники, молодежь могли в любое свободное время прийти поиграть в хоккей - на коньках, на валенках, не важно, проводить время, занимаясь спортом, здоровым образом жизни – подчеркнул депутат гордумы Сергей Чанчиков.
Молодежь популярность дворового спорта объясняет просто: фитнесс залы и крытые катки это хорошо, но хоккей на свежем воздухе - несравнимо лучше.
- Я сам хоккеист, когда-то занимался хоккеем, сейчас с ребятами вспоминаю азы. Поэтому такие турниры, как организованный Александром Фроловым и фондом «Аквилон Инвест» - сегодня очень нужны, - говорит Олег Сидоренко сопредседатель городского Молодежного совета Архангельска.
Турнир дворовых и школьных команд в округах Ломоносовском и Майская Горка впервые прошел 11 лет назад. К сожалению, в течение ряда лет соревнования не проводились. Ситуацию решили изменить депутат Александр Фролов и фонд «Аквилон Инвест», возродившие турнир в прошлом году. Этой зимой ледовые дружины вновь сразятся за звание сильнейшего. Уже прошло первое организационное собрание, разрабатывается регламент мероприятия. На площадках установлены новые ворота, для них приобретена профессиональная сетка. Игры пройдут в конце февраля – начале марта.