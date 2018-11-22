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Активисты ОНФ зафиксировали переполненные контейнеры для сбора отходов в центре Архангельска

Активисты Общероссийского народного фронта в Архангельской области в рамках мониторинга системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) зафиксировали в ряде дворов в центральной части областного центра множество переполненных контейнеров для сбора отходов.

На улицах Володарского, 8, Вологодской, 32, 36, Воскресенской, 105, корпус 2, Тимме, 8, 17, 19, Поморской, 13, Гагарина, 8, Коммунальной, 7, Касаткиной, 5 (со стороны «Метро»), Тыко Вылки, 10, 5, контейнеры переполнены и не чистятся больше недели. На проспекте Советских Космонавтов, 154, проспекте Троицком, 96, корпус 1, – аналогичная проблема.

Общественники направят свои замечания в муниципальные органы для принятия соответствующих мер по расчистке контейнеров и контейнерных площадок.

«Востребованный гражданами ресурс ОНФ «Карта свалок» начинает работать как карта мусорных площадок. На карте свалок любой человек может оставить отметку о проблемном объекте, отправив фотографию и заполнив простую форму, это относится как к несанкционированным свалкам, так и к мусорным контейнерам, – отметила координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – После этого общественники проверяют информацию и инициируют ликвидацию выявленных объектов мусора».

С начала работы интерактивной карты свалок kartasvalok.ru, на которой любой пользователь может обозначить незаконный полигон или стихийную свалку, на карту региона нанесено 174 свалки. На данный момент ликвидированы 104 свалки, в работе по дальнейшей уборке находятся 70 очагов мусора. Активисты Народного фронта продолжают реализацию экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области и призывают граждан принимать участие в нем на всей территории региона. Активисты ОНФ вновь направили письма главам территориальных округов с просьбой приступить к ликвидации несанкционированных свалок.

Карта свалок проекта ОНФ «Генеральная уборка» работает с января 2017 г. С момента запуска на интерактивный ресурс поступили тысячи сообщений о несанкционированных свалках, более 12 тыс. свалок в настоящее время ликвидированы.

04 февраль 10:49 | : Будни

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