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Администрация Северодвинска: Та молодая шпана, которая придет к нам на смену

Игорь Скубенко встретился с первокурсниками САФУ, поступившими в вуз по целевому направлению администрации Северодвинска.

В 2018 году на разные факультеты САФУ поступили по направлениям от города 28 человек, и ещё 20 студентов-первокурсников получили направления на учёбу непосредственно в школах.

- Позади полгода учёбы и первая сессия. Не наступило ли разочарование в будущей профессии? С какими трудностями столкнулись? Что в ближайших планах? - поинтересовался глава города у ребят.

Разочарований в выбранной специальности нет ни у будущих информационщиков, ни у педагогов и журналиста, ни у будущих строителей. Ребята уже озаботились выбором места для прохождения практики.

- Мы с удовольствие предоставим вам такую возможность в городской администрации и в школах города. А после окончания вуза мы ждём вас в городе. Нужны квалифицированные специалисты и в городской администрации, - пригласил студентов Игорь Скубенко.

Присутствовавшая на встрече заместитель главы по социальным вопросам Ирина Сахарова проинформировала о специальной стипендии, которая присуждается студентам успешно совмещающим хорошую и отличную учёбу с научной и общественной работой.

- По итогам сессии вы можете подать заявления в управление соцразвития, опеки и попечительства, которое находится в том же здании, что и управление образования, - на улице Ломоносова, 41А. Подробную информацию о стипендии главы города можно узнать на официальном сайте городской администрации, - уточнила Ирина Сахарова.

В ходе беседы были затронуты самые разные вопросы жизни города, его благоустройства.

- В ближайшие дни у нас вновь стартует рейтинговое голосование по выбору территорий - участников федерального проекта «Комфортная городская среда». Надеюсь, вы не останетесь в стороне от этого события, - подчеркнул Игорь Скубенко.

Он напомнил, что в прошлом году в таком голосовании победила аллея Молодёжи, которая находится на проспекте Труда. Уже прошёл первый этап благоустройства с участием федеральных средств, и в этом году работы будут завершены: на аллее появятся игровые и спортивные зоны, а также площадка для дрессировки собак.

(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)

02 февраль 08:22 | : Будни

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