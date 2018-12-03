Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Священник: Печально, когда в школах празднуют Хэллоуин

В российских школах отмечают сатанинский праздник Хэллоуин и препятствуют изучению православной культуры. Можно ли после этого говорить о светскости образования? Такими мыслями поделился глава епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник Кирилл Кочнев, принимающий участие в работе XXVII Международных Рождественских чтений в Москве.

По словам священника, делегаты от разных епархий дискутировали о том, почему директора школ, учителя и родители сопротивляются преподаванию ОПК: «Кроме празднования Хэллоуина, школьникам ежегодно предлагают ассоциировать себя с тварями восточного календаря. И кого в итоге хотят воспитать в нашей школе? Оставлю вопрос открытым. Самое печальное, когда нам постоянно говорят о светскости образования и в то же время препятствуют доносить детям духовно-нравственные идеалы, по которым жила и развивалась наша страна на протяжении тысячелетия».

Отец Кирилл сомневается в эффективности преподавания Основ православной культуры учителями, не знающими церковной жизни: «Порой, ОПК ведет педагог, который православную культуру знает на уровне сказок и языческих суеверий. А ведь учитель может передать детям только то, в чем разбирается сам. Стоит ли ожидать после такого подхода к делу каких-то серьезных результатов?»

Глава образовательного отдела Архангельской епархии также поучаствовал в семинаре, на котором обсуждалась работа воскресных школ. «Главная проблема в том, что мы даем воспитанникам некую сумму знаний, но не передаем реального опыта жизни со Христом, возможно, потому, что сами его не имеем — поделился впечатлениями от участия в форуме отец Кирилл. — Мы научились соблюдать систему норм и правил, принятых в Церкви, но этого недостаточно для духовного образования детей. И в этом плане одной из важных задач должно стать прочтение Евангельской истории в современном фокусе жизни верующего человека; чтобы Евангелие стало актуальным именно для меня и сейчас, в XXI веке».

(по материалам Архангельской епархии)

31 январь 09:11 | : Будни / Верую

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Видеозал


"Мы ждем открытий". Интервью с членами жюри короткометражного фильма Василием Степановым и Леонидом Чертоком на кинофестивале Arctic open
"Древарх - наш губернатор!". "Сказки бабушки Галины", выпуск 42-й (новогодний)
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Январь 2019 (210)
Декабрь 2018 (274)
Ноябрь 2018 (234)
Октябрь 2018 (268)
Сентябрь 2018 (242)
Август 2018 (260)

Деньги


все материалы
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20