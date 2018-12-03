Священник: Печально, когда в школах празднуют Хэллоуин

В российских школах отмечают сатанинский праздник Хэллоуин и препятствуют изучению православной культуры. Можно ли после этого говорить о светскости образования? Такими мыслями поделился глава епархиального отдела религиозного образования и катехизации священник Кирилл Кочнев, принимающий участие в работе XXVII Международных Рождественских чтений в Москве.
По словам священника, делегаты от разных епархий дискутировали о том, почему директора школ, учителя и родители сопротивляются преподаванию ОПК: «Кроме празднования Хэллоуина, школьникам ежегодно предлагают ассоциировать себя с тварями восточного календаря. И кого в итоге хотят воспитать в нашей школе? Оставлю вопрос открытым. Самое печальное, когда нам постоянно говорят о светскости образования и в то же время препятствуют доносить детям духовно-нравственные идеалы, по которым жила и развивалась наша страна на протяжении тысячелетия».
Отец Кирилл сомневается в эффективности преподавания Основ православной культуры учителями, не знающими церковной жизни: «Порой, ОПК ведет педагог, который православную культуру знает на уровне сказок и языческих суеверий. А ведь учитель может передать детям только то, в чем разбирается сам. Стоит ли ожидать после такого подхода к делу каких-то серьезных результатов?»
Глава образовательного отдела Архангельской епархии также поучаствовал в семинаре, на котором обсуждалась работа воскресных школ. «Главная проблема в том, что мы даем воспитанникам некую сумму знаний, но не передаем реального опыта жизни со Христом, возможно, потому, что сами его не имеем — поделился впечатлениями от участия в форуме отец Кирилл. — Мы научились соблюдать систему норм и правил, принятых в Церкви, но этого недостаточно для духовного образования детей. И в этом плане одной из важных задач должно стать прочтение Евангельской истории в современном фокусе жизни верующего человека; чтобы Евангелие стало актуальным именно для меня и сейчас, в XXI веке».
(по материалам Архангельской епархии)