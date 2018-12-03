Общая боль, общая гордость. В Северодвинске чествовали ленинградцев-блокадников

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Глава муниципалитета Игорь Скубенко вручил группе ветеранов Великой Отечественной войны удостоверения и памятные знаки, выпущенные правительством Санкт-Петербурга в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.
- Примите самые тёплые поздравления с этой важной годовщиной. Я, как и все жители нашего города, преклоняюсь перед вашей силой духа, которая помогла вам выжить в блокадном Ленинграде, перенести тяготы войны и послевоенного времени, - сказал Игорь Скубенко.
Он добавил, что Ленинград выстоял все 872 дня во многом благодаря мужеству и жизнелюбию стариков и детей, которые в голод и в холод работали на заводах. Отдельно отметил отвагу и героизм защитников Ленинграда. Игорь Скубенко подчеркнул, что память о событиях Великой Отечественной войны нужно бережно хранить и передавать из поколения в поколение.
- Желаю вам, здоровья ещё на долгие годы: впереди у нашей страны 75-летие Великой Победы! Пусть в ваших семьях царит благополучие. Будьте всегда в строю! - пожелал глава города.
В беседе с руководителем муниципалитета за чашкой чая ветераны поделились воспоминаниями о военном времени, рассказывали, какие жизненные пути привели их в Северодвинск. Истории у всех разные, но все рады, что судьба привела их именно сюда.
- Я считаю наш город своей третьей и самой главной родиной. Здесь прошла самая лучшая часть моей жизни, - подвела итог одна из участниц встречи. Она добавила, что Северодвинск - самый чистый, уютный и комфортный. Ветераны согласились с её мнением.
Добавим, что по информации отдела социальной защиты, в Северодвинске зарегистрировано 74 человека, имеющих удостоверения «Житель блокадного Ленинграда». Значительная часть ветеранов уже получили памятные знаки и удостоверения на церемониях, которые состоялась в региональном правительстве, на градообразующих предприятиях, а также в администрации Северодвинска. Блокадникам, которые по состоянию здоровья не могут участвовать в торжественных мероприятиях, награды доставят на дом. Для уточнения времени вручения нужно позвонить в отдел социальной защиты населения (улица Советская, 54) по телефону: 58-40-60.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)