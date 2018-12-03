Архангельск не вошел в список самых толерантных городов по отношению к сексменьшинствам

По данным федерального социологического опроса проведенного независимым агентство ZOOM MARKET в январе 2019 года самыми толерантными к сексуальным меньшинствам городами России стали: Санкт-Петербург, Новосибирск и Москва.
Далее следуют такие города как: Воронеж (4), Краснодар (5), Калининград (6), Иваново (7), Нижний Новгород (8), Тамбов (9), Волгоград (10), Самара (11), Владивосток (12), Томск (13), Ростов-на-Дону (14), Омск (15), Екатеренбург (16), Пермь (17), Саратов (18), Челябинск (19) и Казань (20).
Респондентам задавалось два вопроса: как вы относитесь к сексуальным меньшинствам? Есть ли среди Ваших знакомых представители сексуальных меньшинств?
Напомним, что Архангельское областное Собрание одно из первых в России приняло закон о запрете гей-пропаганды на территории региона.
Впрочем, по мнению наблюдателей, Архангельск входит в список наиболее толерантных городов России в национальном вопросе.