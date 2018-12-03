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Человек-«груша» и другие проблемы современности. Раздумья канадского архангелогородца на выходных для Руснорда

Всем и во всем мире знакомо радостное чувство выходных.

А мы вчера шли с дочерью забирать машину у ирландца Брэндона с ремонта. И, в который раз уже, почувствовал, что потерял страновое чувство. Канада и Россия стали странами, где в гостях себя не чувствую. Может оттого, что все понятнее ставится жизнь нашего северного арктического соседа.

Скажем, подсчеты канадских доходов из-далека умножением на курс- это наиглупейшее занятие.
35-40% налоговая шкала "для физиков" - это много. Да еще и ежегодные свои  доходы сосчитать с помощью бухгалтера только можно. А это 20 тысяч дополнительных расходов минимум.

На удивление симпатичного канадского механика Брендона помянул, которому за ремонт Тойоты Матрикс 45 тыс. рублей выложили вчера. По курсу в канадских долларах конечно. Это 840 на доллары получается. Не с каждым хозяином "гаражного ремонта" можно на любую тему поговорить. А с Брендоном можно. Ремонт машины все читатели на своей шкуре испытали.
Или почти все. Обидно, когда на дороге почти в центре Оттавы вдруг появилась глубокая яма и бедный японский стальной конь попал в нее пусть и на небольшой скорости, но попал. Попал основательно, вздрогнув и жалостно проскрипел японский автомобиль: " Куда ты едешь, водило русский? " А, может, и показалось мне. А вот федеральные раздумья
сразу на ум приходят.

Вот они, слабости межбюджетных отношений в любом федеративном устройстве, на которых
стояли, стоят и, видимо, будут стоять северные страны Россия и Канада. Когда в обеих странах
магистрали - а по западной классификации "хай -вэи" - в отличном состоянии, а региональные дороги вызывают ужас и негодование. И в Канаде тоже? Ответственно заявляю - и в Канаде тоже. 
Да не обидятся мои Бакарицкие земляки, но я давно уже пригород Оттавы Гатино-халл называю местной Бакарицей. Потому что в районе Арктикснаба и Затона, и в 3 минут езды от центра Оттавы дороги можно смело обозвать гов…нными. Я могу и по-другому. Но так лучше и честнее звучит, читатель.

Брендон посоветовал обратиться в суд, но сам в суде так ничего и не добился. "Только время и нервы потерял" - махнул отчаянно рукой канадский механик ирландского происхождения. А время здесь реальные и немалые деньги, когда меньше 550 рублей в час никто платить не может. Таков почасовой минимум.

Воспользуюсь-ка я, пожалуй, приглашением депутата национального парламента Бобба Мориссея на встречу жителей и гостей по случаю скорых выборов.

Я ничего не напутал и – гостей своей страны тоже приглашает мистер Моррисей? Да, и гостей тоже. Так как явка на парламентский выборы 21 октября в Канаде ожидается высокой, умная правящая партия Джастина Трюдо уже заранее замеры общественного мнения проводит.

А мы всегда рады на такие встречи ходить и правду- матку рубить. Вон, Азовскому на днях 50. Он бы точно "дал стране угля" на встрече.

Вот только полезной ли для меня будет эта встреча?

Канадский федеральный бюджет недополучил 1 миллиард долларов ресурсных платежей в 2018 году. Канадское население катастрофически стареет. Канадская система здравоохранения, образования и питания давно начали давать сбой. Дошло до того, что на днях принят канадский кодекс правильного питания, который широко обсуждается и на телевидении, и по радио, и в газетах, в том числе электронных СМИ. "Человек -груша" стал быстро "размножаться" на всем североамериканском континенте после успешного оболванивания макдональдской и бургеровской рекламой.

У "человека-груши" вполне конкретная цена для канадского, да и американского общества тоже. Пожалуй, еще бОльшая. Общество североамериканского континента уже получила 6% медлительных, неповоротливых, требующих специальных сидений в транспорте пассажиров. И это не главное, хотя само по себе требует немалых бюджетных средств. "Человек-груша" болен по определению, и с ранних лет требует дополнительного медицинского, а потом и раннего пенсионного обслуживания.

 А мы-то сами, разве не видим, что "грушевеем"? Я про российскую реальность говорю. На ЛДК-4, когда еще завод работал, в давние времена только одна тетя Эльза приходит на ум. Которая сразу 2-3 обеда зараз съедала. И где она теперь, эта тетя Эльза? Правильно сообразил, читатель. В сорок с небольшим "человек груша" тетя Эльза ушла в мир иной.  Может, и не совсем по этой причине, но суть та же - нарушение обмена веществ при неправильном питании. 

Российская полнота прогрессирует небывалыми темпами, и российский кодекс питания вместе с понятием ее культуры тоже не мешало бы принять. Иначе не видать нам ни побед спортивных, ни армии могучей. Про спорт понятно. А где такие самолеты и парашюты для "воинов-груш" найти, если нужно будет. Вот как сейчас в Каракасе, когда срочно в венесуэльскую столицу высадиться 400 российским воинам пришлось? А ну, если груши начнут армию нашу пополнять - а?

4 группы населения начиная, с моего поколения рожденных  в 50-60-х года прошлого столетия. До тех, кто родился в 2010 и позже - поколения Z, которые стали предметом  серьезного  канадского обсуждения. Если мои канадские, да и российские ровесники, как правило, оптимистичны, здоровы, образованны и трудолюбивы, то поколение Z -  его так обозвали почему, что нацелено только на одно.

Обеспечить комфортный свой life style.  И ничего более. Не удержался от англофонской терминологии.  Да потому что и просто, и понятно все там.

Вчера утром представитель канадского поколения Z внук Александр вдруг поинтересовался у меня. "А не собираюсь ли я умирать?"  Дело нешуточное, и почему это  дату моего отхода в мир иной внуку вдруг  узнать захотелось?" А вот вам и ответ простой и честный канадского ребенка. "Мол, де, телефон последней модели нужен, а денег нет пока". Вот и возникла идея, простая и незамысловатая у Саши. "Дедушки не будет, а деньги его останутся". В этом суть философии поколения Z.  Уж совсем не будем нагнетать, но подумать есть, о чем.

И не думайте, что только в Канаде. Решение вопроса неадекватных потребностей стало предметом серьезных раздумий канадских и российских психологов, педагогов, врачей. 

Канада, как и Россия, родина малочисленных народов Севера. Сразу ненецкая  Ассоциация "Ясавей" на ум приходит. С которой пришлось взаимодействовать и в Администрации НАО и в АГД-Лукойл. В таких регионах, как НАО, где поголовье оленей в 4 -5 раз превышает число людей, эти взаимоотношения всегда были непростыми. И могли больно ударить по планам нефтяного бизнеса при прокладке новых нефтепроводов. 14 канадских аборигена уже которую неделю перекрывают трассу, по которой доставляются трубы для прокладки канадского транс-горного нефтепровода, который дает возможность увеличить экспортные поставки нефти из Канады в США.

И ведь суть вопроса одинакова совершенно. "Землю свою не отдадим, но и жить только за счет оленеводства не сможем" - вот и вся логика малочисленных народов мира.  А это напрямую влияет на бюджетные поступления как на региональном, так и на федеральном уровне обеих стран.

Выход всегда есть. Иногда жесткий и прагматичный, с определенной "нефтяной паузой", чтобы, если не проучить, то хотя бы надоумить "инуит" Канады и России. И это при том, что повсюду в мире у этих народов существуют непростые вопросы и с образованием, с вредными привычками и преступностью.

А 14 бойцов-защитников в конце концов устранились от блокады строительства нового канадского нефтепровода. После длительной воспитательной работы и позитивного законодательного решения по защите прав аборигенов и охраны окружающей среды. Иначе нельзя. Канада уже недополучила огромные деньги - один млрд долларов в свой бюджет и, значит, меньше будет выделяться средств для столь необходимых порой санитарных вертолетных рейсов, строительства школ, больниц, стипендий.

Нам эти трудности избежать удалось, правда, не без помощи серьезной реорганизации -Российского  национальной Ассоциации малочисленных народов , которую возглавлял симпатичная мне лично, но не компромиссная фигура Павла  Суляндзига. 

Ну вот, читатель, мне пора. Не могу на встречу с канадским депутатом опаздывать. Про дороги и про малочисленные народы спрошу обязательно. Но первым вопросом будет вопрос санкций и бизнес -сотрудничества Канады и России в рамках Big Arctic 8.

Уж больно много вопросов в последнее время, особенно после посещения 8-миллионной провинции Квебек накопилось. Плюс любопытство здоровое и желание, как экс-работника Совета Федерации, позаимствовать положительный законодательный другого федеративного государства- Страны Кленового Листа - Канады.  

Информацией поделюсь с вами, читателями электронного СМИ, где в самом названии  «Русь северная» заложена. Оставаться безразличными к важным вопросам развития отношений двух стран Канады и России, имеющих самую продолжительную береговую арктическую линию, может только человек недалекий и недальновидный.

Владимир Харлов

28 январь 07:00 | : Будни

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