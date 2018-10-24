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"Так поступали в фашистской Германии". РПЦ против абортов по показаниям физического состояния плода

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказался против распространенной практики абортов в тех случаях, когда пренатальный скрининг выявляет наличие отклонений в развитии ребенка.

«Всякие разговоры о том, что нужно подправлять человеческую расу уничтожением эмбрионов в том случае, если кому-то кажется, что из этого эмбриона может не получиться хороший футболист, или хороший адвокат, или очень сильный и здоровый человек, очень греховны и даже преступны», — заявил Патриарх в четверг в Москве на встрече со студентами медицинских и фармацевтических вузов России.

Патриарх отметил, что «подобную практику уничтожения инвалидов пропагандировали только в фашистской Германии», и напомнил, что, с точки зрения Церкви, каждый эмбрион является человеком, в котором уже есть человеческая личность, поэтому «уничтожение эмбриона, а тем более плода, это уничтожение человеческой личности».

Патриарх Кирилл призвал задуматься, что было бы, например, если бы на основе подобного пренатального исследования мать Стивена Хокинга сделала аборт, и на свет не появится бы гениальный ученый.

Для иллюстрации масштабов проблемы абортов в России Предстоятель Церкви привел статистику, согласно которой в 2010 году число абортов в стране превышало миллион, а в 2017 году, по данным Минздрава, их количество снизилось до 627 тыс.

«Но все равно это ужасающая цифра. Фактически за прошедший год было уничтожено несколько городов регионального значения», — отметил Патриарх.

Он также напомнил об инициативе Русской Православной Церкви, которая была озвучена несколько лет назад, о том, чтобы вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования.

«Нахождение абортов в системе ОМС означает, что, простите, убийство детей воспринимается как обычная медицинская услуга, сопоставимая с любой другой лечебной процедурой», — пояснил позицию Церкви Патриарх Кирилл.  

26 январь 09:11 | : Будни / Верую

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