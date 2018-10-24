Только раз бывает в жизни 50! И Азовскому тоже

Сегодня нашему коллеге по «Вольному делу», главному редактору «Правды Северо-Запада» и «Эха севера» Илье Азовскому исполняется полтинник.
Знаковая веха в жизни любого мужчины… наступает этап активной мудрости, когда до маразма ещё далековато.
Илью читает и ругают.
Им восхищаются и ему завидуют.
Его избирают и арестовывают (изредка).
Те, кто его ненавидят, не смогут отказать в том, что Азовский – явление в политической, общественной и культурной жизни Поморья.
Гурман и вегетарианец, трудоголик и сибарит… всё в одном.
Когда-то он был военным курсантом и с автоматом в руках принуждал к миру одну из взбесившихся союзных республик.
Потом проходил журналистскую практику у главного телепровокатора 90-х Александра Невзорова.
В начале нулевых – самая яркая звезда областного телевидения, чья аналитическая передача заставляла вздрагивать властьимущих.
Покинул эфир из-за несогласия прогибаться перед случайным губернатором Киселёвым.
Взял почти безнадёжную газету «ПСЗ», созданную под один конкретный проект… и она уже 15 лет является флагманом регионального рынка печатных изданий.
Когда он приходит к кому-нибудь на прессуху, все присутствующие напрягаются – площадка будет занята.
От его комментариев в соцсетях многим становится кисло.
С ним тяжело.
Но с ним не скучно.
Он пример трогательного отношения к собакам и информационная гроза догхантеров.
Он нарушает устои и ломает стереотипы.
Те, кто работает в его команде, уже сами звёзды местной журналистики… просто пока в тени шефа.
Поздравляем коллегу Азовского с полувековым юбилеем и желаем одного – ЧТОБЫ ДАЛЬШЕ БЫЛО ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЕЙ. И ему, и нам, и читателям.