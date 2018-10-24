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Только раз бывает в жизни 50! И Азовскому тоже

Сегодня нашему коллеге по «Вольному делу», главному редактору «Правды Северо-Запада» и «Эха севера» Илье Азовскому исполняется полтинник.

Знаковая веха в жизни любого мужчины… наступает этап активной мудрости, когда до маразма ещё далековато.

Илью читает и ругают.

Им восхищаются и ему завидуют.

Его избирают и арестовывают (изредка).

Те, кто его ненавидят, не смогут отказать в том, что Азовский – явление в политической, общественной и культурной жизни Поморья.

Гурман и вегетарианец, трудоголик и сибарит… всё в одном.

Когда-то он был военным курсантом и с автоматом в руках принуждал к миру одну из взбесившихся союзных республик.

Потом проходил журналистскую практику у главного телепровокатора 90-х Александра Невзорова.

В начале нулевых – самая яркая звезда областного телевидения, чья аналитическая передача заставляла вздрагивать властьимущих.

Покинул эфир из-за несогласия прогибаться перед случайным губернатором Киселёвым.

Взял почти безнадёжную газету «ПСЗ», созданную под один конкретный проект… и она уже 15 лет является флагманом регионального рынка печатных изданий.

Когда он приходит к кому-нибудь на прессуху, все присутствующие напрягаются – площадка будет занята.

От его комментариев в соцсетях многим становится кисло.

С ним тяжело.

Но с ним не скучно.

Он пример трогательного отношения к собакам и информационная гроза догхантеров.

Он нарушает устои и ломает стереотипы.

Те, кто работает в его команде, уже сами звёзды местной журналистики… просто пока в тени шефа.

Поздравляем коллегу Азовского с полувековым юбилеем и желаем одного – ЧТОБЫ ДАЛЬШЕ БЫЛО ЕЩЁ ИНТЕРЕСНЕЙ. И ему, и нам, и читателям.

26 январь 08:34 | : Будни

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