Священник школоте о жизни без любви

Трудно жить, не любя Бога и людей. Такую мысль раскрыл священник Михаил Попов в беседе со старшеклассниками архангельской гимназии № 6.
«Когда не любишь Бога и ближних, у тебя нет верных ориентиров, тебе труднее жить, — рассказал гимназистам отец Михаил. — Один святой, пострадавший за веру в XX веке, писал, что никакие блага, никакая мудрость мира не могут так скоро привести человека к счастью, как евангельский путь».
Вместе с отцом Михаилом гимназию посетили артисты ансамбля «Архангелогородчина» во главе с Еленой Бускиной, супругой отца Михаила. Музыканты исполнили древнерусские песнопения, духовные стихи и песни на произведения северных поэтов. Звучали гусли, гитара и домра.
«Ученики и учителя слушали внимательно, педагоги поблагодарили нас и предложили сотрудничать дальше», — заключил отец Михаил.
Инициировал, организовал встречу и провел все согласования с родителями педколлектив гимназии.
Напомним, что ансамбль «Архангелогородчина» Елены Бускиной — объединение профессиональных музыкантов, исполняющих произведения музыкальной, театральной и литературно-поэтической классики. Музыканты активно участвуют в культурной и духовной жизни Архангельской области, поддерживают благотворительные инициативы, выступая в школах и детских домах.
(по материалам Архангельской епархии)