"А вдруг это переодетый бандит?". Россияне не доверяют полицейским

«Принадлежность к среднему классу определяется тем, чувствует ли человек себя в большей безопасности, когда видит полицейского на улице», — считает Дэвид Грэбер, американский антрополог и общественный деятель. Согласно нашим исследованиям, к среднему классу себя причисляют 37% россиян, чувствуют себя в безопасности при встрече с полицейским 35%. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.
Встретив полицейского на темной улице, почувствуют себя в безопасности лишь 35% россиян. 42% подобная встреча внушит тревогу и беспокойство. 23% затруднились ответить на предложенный вопрос. В комментариях россияне обвиняли стражей порядка в коррумпированности и связях с преступными группировками. Помимо этого, у населения нет уверенности в том, что человек в полицейской форме является сотрудником МВД: «А вдруг это переодетый бандит?»
Женщины доверяют полицейским чуть чаще мужчин: 37% дам при встрече с работником МВД почувствуют себя в безопасности, среди мужчин таковых 32%. Больше всего полиции доверяет молодежь: 44% опрошенных моложе 24 лет против 31% среди респондентов старше 45 лет. Чем выше доход, тем меньше доверия сотрудникам охраны правопорядка: 40% среди россиян с зарплатой до 25000 руб. и 31% среди тех, кто зарабатывает более 45000 руб. в месяц.
Отношение к полицейским разительно отличается в крупнейших городах страны. В Красноярске и Тюмени уровень доверия стражам правопорядка достаточно высок: при встрече с ними в темное время суток более половины опрошенных (52%) почувствуют себя в безопасности. В Астрахани, Барнауле, Казани и Оренбурге встреча с полицейским поздно вечером подарит ощущение безопасности 51% жителей.
В Москве уровень доверия полиции невысок: 39% респондентов. Столица замыкает список городов, где у граждан, которые чувствуют себя в безопасности при встрече с полицейским (39%), есть численный перевес над гражданами, не доверяющими сотрудникам МВД (35%).
В Санкт-Петербурге с минимальным отрывов лидируют жители, которым встреча с полицейским не кажется безопасной: 39% против 38% доверяющих работникам охраны правопорядка.
В Новокузнецке встреча с полицией обернется положительными эмоциями для 38%, отрицательными — для 48%.
В Хабаровске полиции доверяют 36%, у 40% встреча с полицией вызовет тревожное ожидание.
Реже всего о чувстве безопасности при виде полицейского говорили жители Саратова (34%), по мнению 44% респондентов безопаснее в темное время суток с сотрудниками охраны правопорядка не встречаться.
Таким образом, если принять за аксиому утверждение Дэвида Грэбера о том, что принадлежность к среднему классу определяется уровнем доверия к полиции, мечтая о достойном уровне жизни, следует штурмовать вовсе не столицы, а Сибирь.