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Крещение для всех. Как осужденных на Пирсах в прорубь окунали

Осужденные исправительной колонии №1 УФСИН по Архангельской области (п. Пирсы, Архангельск) отметили Крещение купанием в проруби, над которой они соорудили большую снежную крепость.

«Работа над возведением такого необычного украшения иордани велась заключенными на протяжении длительного времени, — сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. — В ней в праздник Крещения Господня окунулись 44 человека».

Как пояснили в ведомстве, отбывающие наказание могут посещать храм в отведенное время. В большие церковные праздники для них создаются все условия для участия в службах и таинствах.

Священнослужители Архангельской митрополии регулярно совершают богослужения в тюремных храмах, общаются с заключенными, ведут занятия в воскресных школах.

Отметим, праздник Крещения Господня отмечают 19 января, но восемь следующих за ним дней продолжается период попразднства. В это время за богослужениями поется тропарь праздника и люди могут поздравлять друг друга с Крещением Господа Иисуса Христа. Отдание праздника совершается 27 января.

 

24 январь 09:13 | : Будни / Верую

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