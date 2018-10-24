50 лет назад стреляли в Брежнева

22 января 1969 года произошло покушение на Генсека СССР Леонида Брежнева
22 января 1969 года в Москве готовились к встрече экипажей космических кораблей «Союз-4» и «Союз-5». В торжественном эскорте принимал участие и Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. Велась прямая трансляция с Красной площади. Неожиданно эфир был прерван.
Только через день ТАСС сообщил о покушении на космонавтов. Но никто в стране не сомневался — стреляли в Брежнева.
Что же случилось на самом деле? Виктор Ильин, 23-летний офицер 61 геодезического отряда, располагавшегося в городе Ломоносове, дезертировал из части с двумя пистолетами Макарова и четырьмя магазинами патронов.
Прибыв в Москву к дяде, он украл его милицейский плащ и фуражку, что позволило беспрепятственно пройти к Боровицким воротам Кремля и стать в оцепление. Когда правительственная колона въехала на Красную площадь, Ильин открыл беглый огонь по второй машине, ранив шофера, предполагая, что именно там находится Генсек. Мотоциклист сопровождения нейтрализовал стрелка, сбил его с ног и тоже получил ранение. Из космонавтов, сидевших в машине, никто не пострадал. После обстрела космонавты Терешкова, Николаев, Береговой и Леонов перешли в резервные машины. Огибая расстрелянную машину, основной кортеж проследовал по маршруту.
Только на второй день после покушения Ильин узнал — Брежнев ехал в другой машине, а он едва не убил космонавта Леонова. Ильин ранил мотоциклиста сопровождения и убил водителя лимузина Илью Жаркова, отца двоих детей, для которого этот день был последним рабочим днем перед пенсией. Этого космонавт Леонов, сидевший тогда в машине, не простил террористу даже через 37 лет, когда Ильину представилась возможность просить прощения у космонавта. Ильину грозила высшая мера наказания — он обвинялся по пяти статьям УК РФ, однако он был признан невменяемым и направлен на принудительное лечение.
Покушение стоило Ильину двадцати лет психбольницы. Как считает ряд экспертов, именно этот инцидент навел тогдашнего главу КГБ Юрия Андропова бороться с инакомыслием с методами карательной психиатрии – те, кто не признает социализм, по определению сумасшедшие.
На свободу Виктор Ильин вышел только в 1990 году искалеченным человеком.