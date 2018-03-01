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Сначала большевики, теперь просто вандалы. Сбор денег на восстановление поклонного креста

Архангельское подворье Артемиево-Веркольского монастыря начало сбор пожертвований на воссоздание поклонного креста, варварски уничтоженного  1 марта 2018 года.

Это было уже второе поругание святыни — до этого крест срубили в августе 2012 года.

Деньги собирают на платформе «Начинание». По словам организатора проекта, социального работника подворья Веры Костылевой, всего нужно собрать 220 тысяч рублей. Этих денег хватит, чтобы создать деревянный шестиметровый крест и демонтировать остатки старой конструкции.

Настоятель подворья игумен Феодосий (Нестеров) напомнил, что в 2018 году отмечался печальный юбилей — столетие начала гонений на Русскую Церковь. По словам священника, темным силам ненавистен Символ жертвенной любви, всепрощения — Крест Христов. «Восстановление поруганной святыни будет свидетельствовать о том, что нашу православную веру не разрушить никакими варварскими методами», — отметил отец Феодосий.

Деньги на благое дело можно пожертвовать здесь: http://www.nachinanie.ru/Project/Index/76689?fbclid=IwAR2KDZ-nCoBe2VqbrnaFzWla5pwMoT31-D2N7FX_2izNkOFnz8VQvGnYnzk

Напомним, что поклонный крест был установлен в Архангельске напротив Веркольского подворья в 2004 году на месте храма мученика Виктора, уничтоженного в середине 1960-х годов. 

(по материалам Архангельской епархии)

 

22 январь 09:11 | : Будни / Верую

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