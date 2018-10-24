Северодвинск всерьез взялся за раздельный сбор мусора

Организаторами мероприятия выступили жители города корабелов. Это акция вторая по счету, проведенная волонтерами.
«Раздельный сбор - в каждый двор» - под таким лозунгом прошла экологическая акция. Любой северодвинец смог сдать сырье на переработку. Основное правило - оно должно быть чистым и без остатков пищи. Осуществлялся прием картона, макулатуры, полиэтилена, пластика стекла, жестяных и алюминиевых банок, батареек и элементов питания.
- Акции будут продолжаться, хотелось бы только, чтобы в следующий раз нам согласовали другую площадку. Например, во дворе, там меньше продувает. Мы уже переговорили с главным экологом, будем совместно думать, как это осуществить, - прокомментировала организатор акции Евгения Мирзакамалова.
К акции по раздельному сбору отходов присоединились и представили администрации города. Волонтеры смогли на месте задать им интересующие их вопросы.
- Мы хотим, чтобы вы организовали акцию, чтобы мы приехали с нашей группой и помогли вам, - высказал предложение один из северодвинцев.
- Любая акция городская должна совместно проводиться, не нужно разделять «Власть» и «Общество». Я вашу инициативу сразу поддержал, это абсолютно правильная реакция, здорово! Будем проводить подобные мероприятия, и детей больше вовлекать нужно, мы готовы это сделать, - отметил глава города Игорь Скубенко.
Воскресная акция собрала сотни северодвинцев. А самых активных участников наградили экопризами.
(по материалам пресс-службы горадминистрации Северодвинска)