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Кто хочет в чекисты? Вузы ФСБ зовут...

Вниманию абитуриентов и их родителей!

 

В настоящее время продолжается набор в высшие и средние учебные заведения ФСБ России по специальностям: «Перевод и переводоведение», «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение», «Информационные системы», «Компьютерные сети», «Криптография», «Правовое обеспечение национальной безопасности»

 

Приглашаются юноши в возрасте от 16 до 24 лет.

 

Приём документов заканчивается 1 апреля 2019 г.

 

В структуре органов безопасности есть Академия ФСБ России, Академия ФСО России и Институты ФСБ России пограничного профиля, (г.г. Москва, Орёл, Калининград, Санкт-Петербург, Курган, Хабаровск, Анапа).

Вступительные экзамены указанные ВУЗы проводят на месте.

Отметим, что предлагаемое обучение бесплатное и курсанты поступают на полное государственное обеспечение. По окончании ВУЗа выпускнику присваивается воинское звание и даётся направление для дальнейшего прохождения службы.

 

Общие требования к кандидатам.

 

Для поступления в ВУЗ отбираются юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие службу по призыву до 24 лет) с образованием не ниже среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также необходимо представить характеристики и рекомендации с места учебы (службы).

 

Кроме того, абитуриентам предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков и психотропных средств.

Медицинская комиссия проводится специалистами военно-медицинской службы ФСБ России бесплатно (за исключением отдельных исследований), а жителям области оплатят проезд до Архангельска и обратно.

 

Как подать заявление, куда обратиться

 

Обращаться следует в отдел кадров Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

 

Телефоны для справок: 8 (8182) 21-82-22, 21-83-84.

 

Адрес РУФСБ России по Архангельской области: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.54.

 

Наши сотрудники помогут Вам определиться с выбором специальности и учебного заведения, предоставят необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.

 (на фото: папа всех чекистов Феликс Эдмундович со товарищи)

21 январь 12:24 | : Будни

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