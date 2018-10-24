Кто хочет в чекисты? Вузы ФСБ зовут...

Вниманию абитуриентов и их родителей!
В настоящее время продолжается набор в высшие и средние учебные заведения ФСБ России по специальностям: «Перевод и переводоведение», «Пограничная деятельность», «Специальные радиотехнические системы», «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения», «Судовождение», «Информационные системы», «Компьютерные сети», «Криптография», «Правовое обеспечение национальной безопасности»
Приглашаются юноши в возрасте от 16 до 24 лет.
Приём документов заканчивается 1 апреля 2019 г.
В структуре органов безопасности есть Академия ФСБ России, Академия ФСО России и Институты ФСБ России пограничного профиля, (г.г. Москва, Орёл, Калининград, Санкт-Петербург, Курган, Хабаровск, Анапа).
Вступительные экзамены указанные ВУЗы проводят на месте.
Отметим, что предлагаемое обучение бесплатное и курсанты поступают на полное государственное обеспечение. По окончании ВУЗа выпускнику присваивается воинское звание и даётся направление для дальнейшего прохождения службы.
Общие требования к кандидатам.
Для поступления в ВУЗ отбираются юноши в возрасте до 22 лет (отслужившие службу по призыву до 24 лет) с образованием не ниже среднего. При поступлении учитываются результаты ЕГЭ. Также необходимо представить характеристики и рекомендации с места учебы (службы).
Кроме того, абитуриентам предстоит собрать необходимые документы, пройти медкомиссию, сдать спортивные нормативы и ряд тестов. Особое внимание обращается на морально-нравственные качества кандидата, в том числе проводится диагностика и на употребление наркотиков и психотропных средств.
Медицинская комиссия проводится специалистами военно-медицинской службы ФСБ России бесплатно (за исключением отдельных исследований), а жителям области оплатят проезд до Архангельска и обратно.
Как подать заявление, куда обратиться
Обращаться следует в отдел кадров Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.
Телефоны для справок: 8 (8182) 21-82-22, 21-83-84.
Адрес РУФСБ России по Архангельской области: г. Архангельск, пр. Троицкий, д.54.
Наши сотрудники помогут Вам определиться с выбором специальности и учебного заведения, предоставят необходимую информацию, ответят на имеющиеся вопросы.
(на фото: папа всех чекистов Феликс Эдмундович со товарищи)