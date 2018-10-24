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Глава Северодвинска вставил коммунальщикам за плохую уборку дворов после снегопада

Привести внутриквартальные проезды в надлежащее состояние в кратчайшие сроки. Такую задачу поставил Игорь Скубенко перед руководством сферы ЖКХ на оперативном совещании.

- Январские снегопады показали, что уборка снега провалена. Да, управляющие организации отвечают за чистоту дворов, но не все они нормально отработали. Должны быть графики выхода персонала и техники. Жители тоже хотят об этом знать из объявлений или сообщений. Почему у одной управляющей всё идеально убрано, а у другой - сугробы и колеи? Почитайте, что пишут люди. Давайте принимать меры! - обратился Игорь Скубенко к руководству сферы ЖКХ города.

По итогам данного совещания председатель комитета ЖКХ, транспорта и связи Михаил Тарасов сообщил, что провёл совещание с директорами управляющих организаций и установил срок исправления замечаний. За неделю внутриквартальные проезды должны быть вычищены. Начиная с 24 января, руководство и специалисты комитета будут выезжать на объекты и оценивать проделанную работу.

- По той же схеме мы работаем и с нашими подрядчиками, которые занимаются зимним содержанием территорий общего пользования. Специалисты фиксируют замечания и дают время на исправление. По итогам декабря за некачественную работу ряд подрядчиков получит штрафы - мы произведём оплату не в полном объёме, - пояснил Михаил Тарасов.

19 январь 08:36 | : Будни

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