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Депутаты от ЛДПР: Проблемы пожилых, как свои

Депутаты фракции ЛДПР в Няндомском районном Собрании Александр ГУБАНОВ, Сергей СТАРОСТИН и Сергей БУЗАК с партийными активистами посетили «Няндомский дом-интернат для престарелых и инвалидов», который находится в микрорайоне Каргополь-2.

 

Встреча началась в кабинете директора – Александра Петровича Дятлова. В настоящее время в доме престарелых проживает 79 человек. Это пожилые люди со всей области, рассказал Александр Петрович. По его словам, основная проблема учреждения – так называемый федеральный закон №44 ФЗ, обязывающий проводить конкурсы на закупку продуктов питания для пожилых людей. Крупные поставщики не хотят участвовать в конкурсах, а у мелких предпринимателей высокие цены, да и на все согласования требуется очень много времени, порой по 3-4 месяца. 

Сейчас в доме престарелых идет внутренний ремонт части здания. Здесь тоже пришлось столкнуться с проблемами 44 федерального закона, поскольку ремонт производит компания из Архангельска, а срок его завершения – 31 января 2019 года.

Сами пожилые люди рассказали депутатам о том, что директор Александр Петрович и персонал создают для их проживания комфортную среду, заботятся об интерьере, к праздникам проводят развлекательные мероприятия, к Новому году к ним приезжал ансамбль из Няндомы.

Так же пожилые люди поделись проблемой, с которой они  сталкиваются ежедневно – отсутствие аптечного пункта на территории микрорайона. До ближайшей аптеки  более 15 км. Эта проблема действительно ежедневного характера, подтвердили врачи и медсестры дома интерната. Для решения вопроса с аптекой районные депутаты направили обращение в адрес депутата областного Собрания фракции ЛДПР Игоря Арсентьева.

Еще одна проблема, о которой говорили врачи – необходимость в квалифицированной сестре-сиделке для двух находящихся в доме престарелых женщин с диагнозом «хрустальная болезнь».

Депутаты пообщались с каждым, кто во время визита обратился к ним с проблемами. Множество вопросов связано с предоставление жилья для инвалидов. Все вопросы были записаны и их решение взято на контроль.

Клиенты дома-интерната поблагодарили председателя районного Собрания Сергея Старостина, депутата, координатора Няндомского отделения ЛДПР Александра Губанова и депутата Сергея Бузака за организацию чаепития, за подаренные наборы шахмат, нард и шашек, пригласили их на турнир по шахматам.

  

18 январь 11:29 | : Будни

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