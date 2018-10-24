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ОНФ вплотную занялся снегом в Архангельске

В рамках акции Общероссийского народного фронта «Снежный фронт» активисты ОНФ в Архангельской области в конце декабря прошлого года провели мониторинг городских объектов по выявлению свалок грязного снега в черте областного центра и обнаружили сотни кубов снега под Краснофлотским мостом в водоохранной зоне. Опасность несанкционированного складирования снега заключается в содержании бытового мусора, песчано-соляных смесей, загрязнении снега нефтепродуктами и другими токсикантами.

Активисты ОНФ обратились в управление Росприроднадзора по Архангельской области. Государственными инспекторами управления осуществлен выезд с целью объективного рассмотрения обращения общественников по нарушению природоохранного законодательства. Факты, предоставленные активистами ОНФ, подтвердились. Управлением принято решение о возбуждении дел об административном правонарушении по факту складирования загрязненных снежных масс в границах береговой полосы и водоохранной зоны реки Северная Двина.

В настоящее время снег под мостом почти весь собран, его вывозят машины в специально подготовленные места для приема снега – снегосвалки.

«Размещение снега от уборки улиц в неустановленных местах, а тем более в водоохранных зонах водных объектов, является нарушением природоохранного законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, – прокомментировала координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Архангельской области Айман Тюкина. – Снега в январе выпало больше нормы, ежедневно с дорог и дворов его вывозят десятки машин, мы понимаем сложившуюся ситуацию, при которой площадка под мостом оказалась как бы временным пунктом приемки снега. Сегодня администрация города принимает меры для полной расчистки территории».

Активисты ОНФ в Архангельской области продолжат участие в акции «Снежный фронт».

18 январь 09:06 | : Будни

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